南台灣唯一直飛日本東北航線 高雄仙台正式啟航

台灣虎航高雄－仙台新航線首航，虎航董事長黃世惠（左2）、立委許智傑出席首航典禮。（台灣虎航提供）

2025/07/16 16:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣虎航高雄-仙台航線今（16）日首航，台灣虎航表示，仙台為日本東北的玄關，此新航線也是從高雄出發的第12條航線，也是南台灣唯一提供直飛日本東北的航空公司，為中南部鄉親可直達東北玄關任意門，擁有更多赴日飛航選擇 。

台灣虎航上月才開航高雄－濟州航線，高雄－仙台緊接著首航，日本仙台機場也特別舉辦首航慶祝活動，並邀請台灣虎航董事長黃世惠參與，並與宮城縣及日本東北地區地方貴賓進行首航剪綵儀式。

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台灣虎航目前從高雄出發日本航線包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡及沖繩共8條航線，航網涵蓋日本各地區主要城市 。

黃世惠表示，仙台不僅作為日本東北的玄關，更擁有深厚的文化底蘊和聞名遐邇的在地美食，期待透過這條航線的開通，讓中南部鄉親可以更便捷地感受日本東北四季的獨特魅力，同時，也歡迎更多日本東北的朋友們利用桃園-仙台、高雄-仙台航班，可藉北高不同點進出彈性規劃行程，深入體驗台灣特有的文化特色與美食小吃。

高雄-仙台航線開航初期，每週營運3班，去程航班編號IT-772，每週一、三、六的下午13:25自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每週一、三、六的下午19:00自仙台機場起飛。

另外，為了便利旅客報到手續，即日起桃園國際機場、台中國際機場、高雄國際機場出發飛往日本、韓國、泰國台灣虎航營運航班，皆可使用網路自助報到服務。旅客可於航班表定起飛時間前48小時至1小時內辦理。

台灣虎航高雄－仙台新航線首航，搶頭香旅客獲得小禮品。（台灣虎航提供）

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