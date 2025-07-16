為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南台灣唯一直飛日本東北航線 高雄仙台正式啟航

    台灣虎航高雄－仙台新航線首航，虎航董事長黃世惠（左2）、立委許智傑出席首航典禮。（台灣虎航提供）

    台灣虎航高雄－仙台新航線首航，虎航董事長黃世惠（左2）、立委許智傑出席首航典禮。（台灣虎航提供）

    2025/07/16 16:49

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣虎航高雄-仙台航線今（16）日首航，台灣虎航表示，仙台為日本東北的玄關，此新航線也是從高雄出發的第12條航線，也是南台灣唯一提供直飛日本東北的航空公司，為中南部鄉親可直達東北玄關任意門，擁有更多赴日飛航選擇 。

    台灣虎航上月才開航高雄－濟州航線，高雄－仙台緊接著首航，日本仙台機場也特別舉辦首航慶祝活動，並邀請台灣虎航董事長黃世惠參與，並與宮城縣及日本東北地區地方貴賓進行首航剪綵儀式。

    台灣虎航目前從高雄出發日本航線包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡及沖繩共8條航線，航網涵蓋日本各地區主要城市 。

    黃世惠表示，仙台不僅作為日本東北的玄關，更擁有深厚的文化底蘊和聞名遐邇的在地美食，期待透過這條航線的開通，讓中南部鄉親可以更便捷地感受日本東北四季的獨特魅力，同時，也歡迎更多日本東北的朋友們利用桃園-仙台、高雄-仙台航班，可藉北高不同點進出彈性規劃行程，深入體驗台灣特有的文化特色與美食小吃。

    高雄-仙台航線開航初期，每週營運3班，去程航班編號IT-772，每週一、三、六的下午13:25自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每週一、三、六的下午19:00自仙台機場起飛。

    另外，為了便利旅客報到手續，即日起桃園國際機場、台中國際機場、高雄國際機場出發飛往日本、韓國、泰國台灣虎航營運航班，皆可使用網路自助報到服務。旅客可於航班表定起飛時間前48小時至1小時內辦理。

    台灣虎航高雄－仙台新航線首航，搶頭香旅客獲得小禮品。（台灣虎航提供）

    台灣虎航高雄－仙台新航線首航，搶頭香旅客獲得小禮品。（台灣虎航提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播