排民新朝聖景點！日本仙台市設置4塊《排球少年》彩色水溝蓋

仙台市文化觀光局宣布，已於今年4月30日當天，在地下鐵南北線「富澤站」出入口附近、通往仙台市體育館的路上，設置4塊《排球少年》彩色水溝蓋。（圖擷取自@gJKhG0c15ZPq37R 社群平台「X」）

2025/05/05 17:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本許多影視、文學、漫畫或動畫作品，會從現實世界進行取材，吸引粉絲前往這些地點進行「聖地巡禮」（聖地巡礼），進而促進當地觀光旅遊發展。近來位於日本宮城縣的仙台市宣布，與超人氣排球漫畫《排球少年》（ハイキュー!!）合作，在該作「聖地」附近設置4塊彩色水溝蓋，吸引大批粉絲前往朝聖。

綜合日媒報導，由漫畫家古舘春一創作的《排球少年》，主人翁一行人就讀學校與故事前期舞台，被設定在日本東北地區的「宮城縣」，重大比賽的場地原型則是位在仙台市的「カメイアリーナ仙台」（Kamei Arena仙台，舊稱︰仙台市體育館），這棟體育館也自此被作品粉絲們視為「聖地」之一，館方也非常歡迎粉絲到訪參觀。

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然而，仙台市體育館在去年10月宣布，將從2025年5月21日開始，進行為期2年的大規模整修，預計2027年3月完工，消息也令大批粉絲感到不捨。所幸仙台市文化觀光局宣布，已於今年4月30日當天，在地下鐵南北線「富澤站」出入口附近、通往仙台市體育館的路上，設置4塊《排球少年》彩色水溝蓋，讓粉絲有全新的朝聖打卡景點。

另外，根據仙台市的官方繁體中文臉書粉專「仙台魅力再發現」透露，原本位在仙台市體育館南側出入口、由古舘老師親自設計的《排球少年》仙台觀光特使紀念碑，會在體育館整修期間，暫時搬遷到一旁的「富澤公園」內，想要與其合影留念的粉絲，仍搭車前往富澤站，再一邊散步拍攝水溝蓋，一邊到公園內朝聖紀念碑。

仙台市役所在官網分享，《排球少年》4塊彩色水溝蓋實際設置的位置地圖。（圖擷取自仙台市役所官網，本報合成）

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