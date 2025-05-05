排民新朝聖景點！日本仙台市設置4塊《排球少年》彩色水溝蓋
仙台市文化觀光局宣布，已於今年4月30日當天，在地下鐵南北線「富澤站」出入口附近、通往仙台市體育館的路上，設置4塊《排球少年》彩色水溝蓋。（圖擷取自@gJKhG0c15ZPq37R 社群平台「X」）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本許多影視、文學、漫畫或動畫作品，會從現實世界進行取材，吸引粉絲前往這些地點進行「聖地巡禮」（聖地巡礼），進而促進當地觀光旅遊發展。近來位於日本宮城縣的仙台市宣布，與超人氣排球漫畫《排球少年》（ハイキュー!!）合作，在該作「聖地」附近設置4塊彩色水溝蓋，吸引大批粉絲前往朝聖。
綜合日媒報導，由漫畫家古舘春一創作的《排球少年》，主人翁一行人就讀學校與故事前期舞台，被設定在日本東北地區的「宮城縣」，重大比賽的場地原型則是位在仙台市的「カメイアリーナ仙台」（Kamei Arena仙台，舊稱︰仙台市體育館），這棟體育館也自此被作品粉絲們視為「聖地」之一，館方也非常歡迎粉絲到訪參觀。
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然而，仙台市體育館在去年10月宣布，將從2025年5月21日開始，進行為期2年的大規模整修，預計2027年3月完工，消息也令大批粉絲感到不捨。所幸仙台市文化觀光局宣布，已於今年4月30日當天，在地下鐵南北線「富澤站」出入口附近、通往仙台市體育館的路上，設置4塊《排球少年》彩色水溝蓋，讓粉絲有全新的朝聖打卡景點。
另外，根據仙台市的官方繁體中文臉書粉專「仙台魅力再發現」透露，原本位在仙台市體育館南側出入口、由古舘老師親自設計的《排球少年》仙台觀光特使紀念碑，會在體育館整修期間，暫時搬遷到一旁的「富澤公園」內，想要與其合影留念的粉絲，仍搭車前往富澤站，再一邊散步拍攝水溝蓋，一邊到公園內朝聖紀念碑。
さらに仙台では4月30日（水）より仙台市営地下鉄南北線「富沢駅」からカメイアリーナ仙台（仙台市体育館）までの道に「ハイキュー!!」デザインマンホールが設置されます！— ハイキュー!!.com （@haikyu_com） April 25, 2025
仙台の烏野、伊達工、青葉城西、白鳥沢の4校のデザインマンホールになります！… pic.twitter.com/ERN5q1GsqF
ハイキュー!!ファン必見????‼️— J:COM｜仙台エリア （@jcomsendai） April 30, 2025
4/30富沢駅付近4か所に#ハイキュー!! デザインマンホールが設置✨
近くの #カメイアリーナ では大規模改修工事にあわせて関連イベントも!
多くのファンが駆けつけました????#烏野高校 #青葉城西高校 #伊達工業 #白鳥沢高校 #バレー #仙台 pic.twitter.com/r0AETEibil
地下鉄南北線富沢駅からカメイアリーナ仙台までの道に、漫画『ハイキュー!!』のイラストを使用したデザインマンホールを設置します。#マンホール #宮城県 #仙台市 #ハイキューhttps://t.co/jWLtXOZb9l pic.twitter.com/DMBi6hsctm— public cardigan@マンホールカード情報収集家 （@public_cardigan） April 16, 2025
マンホール設置の前に富沢公園でお披露目されたようでした— ぱんた （@gJKhG0c15ZPq37R） April 30, 2025
設置の瞬間も知人が撮影して送ってくれたので、こちらでもシェア☺️
仙台にハイキュー‼︎が増えて嬉しい???? pic.twitter.com/Gx3kd89luA
仙台市ゆかりの人気バレーボール漫画「ハイキュー！！」のキャラクターが描かれたデザインマンホールがお披露目されました。３０日は、市営地下鉄南北線富沢駅から市体育館までの道のりで設置作業が進められました。 #ハイキュー #仙台 pic.twitter.com/RmfhYnQmLq— 時事通信映像ニュース （@jiji_images） April 30, 2025
仙台市役所在官網分享，《排球少年》4塊彩色水溝蓋實際設置的位置地圖。（圖擷取自仙台市役所官網，本報合成）