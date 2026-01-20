暖心日常曝！醫者仁心守護警界23年 台中警友辦事處主任林傳凱卸任

台中市第一分局警友辦事處主任林傳凱（右），近日卸下主任職務。（警方提供）

真的不容易！台中市第一分局警友辦事處主任林傳凱，本身不僅擔任牙醫師，也是總帶著微笑、在警察需要時伸出援手的「熟悉身影」，成最堅實、溫暖後盾，本月17日，服務近23年的他卸下主任職務，轉任榮譽主任，他說，自己不會離開，只是換個方式繼續陪伴。

2003年9月，33歲林傳凱應邀接下第一分局警友辦事處主任，身為牙醫師的他，平時在診所看診、做公益，卻總把警察需要放在心上，同仁因公受傷時的關懷、破案後的鼓勵、甚至疫情期間的防疫物資與快篩試劑，都像一根無形的支持線，牽著大家走過最艱難的日子，仁心也延伸到偏鄉與弱勢。

他多年來協助偏鄉設置牙科醫療站，包括仁愛鄉霧社及仁愛鄉精英村牙科醫療站等，縮短城鄉醫療差距，並透過公益講習推廣口腔護理觀念，提升民眾健康意識，也曾率領牙科義診志工團遠赴馬來西亞沙巴深入部落服務，將醫療關懷延伸至國際。

去年丹娜絲颱風重創台南七股區時，他主動投入災後重建，也協助佶園護理之家特殊障礙醫療團，替行動不便長者看診，並關心梧棲清濱醫院精神護理之家特殊身障者口腔健康，同時資助彰化縣寒冬圍爐活動，讓弱勢家庭也能溫暖過好年，善行義舉遍及各地。

在擔任第一分局警友辦事處主任期間，林率領警友實質挹注警政資源，以及分局各項設施、裝備捐贈等贊助，更協助建設該分局健身坊，而交接典禮近日在分局長林大為主持下完成，新任主任劉乃欣接任，林雖卸下職務仍轉任榮譽主任，官警也送上最真摯的感謝。

新任主任由商界聞人劉乃欣接任（右）。（警方提供）

林傳凱在疫情期間，主動捐贈防疫物資及快篩試劑，提供同仁安全執勤環境。（警方提供）

林傳凱協助建設該分局健身房，不遺餘力照顧同仁身心健康。（警方提供）

