為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大學學測》台中考生認社會科簡單 少背誦瑣碎題目、邏輯推敲可知答案

    2026/01/19 15:28 記者蘇孟娟／台中報導
    大學學測社會科結束，考生首場升學仗落幕。（記者蘇孟娟攝）

    大學學測社會科結束，考生首場升學仗落幕。（記者蘇孟娟攝）

    大學學測社會科，包括堰塞湖、伊朗與以色列衝突等時事均入題，台中不少考生反映簡單，少有背誦瑣碎知識才能應答的題目，很多題目用邏輯推敲也能知道答案，「偏文意理解」，手寫題「超佛」，整體難易度適中，「自然組考生獲利」。

    台中一中羅姓學生指出，今年社會科題目中規中短，感覺較偏「文意理解」，去年還有部分題目吃背誦瑣碎知識，今年幾乎沒有考很細的內容，課本讀熟就能應答，雖然不少題目均是歷史、地理或公民的跨領域題型，但只要邏輯清楚，還是能選出答案，感覺「自然組跨考生獲利」。

    台中一中蔡姓學生指出，社會科課本有讀就有分，不必記很細的知識也能作答，其中一題考狙擊手射擊碉堡的圖，雖是考等高線的概念，但即使不懂等高線，也能根據題目線索推出最佳射擊站立地點，「連阿嬤都會寫」。

    台中一中劉姓考生也說，像堰塞湖的題目判斷溢流方位，可根據題目條件就判斷，另以、伊衝突封鎖海峽會造成石油貿易量的衝擊情況，即使不必硬記相關知識也寫得出來，今年社會科連手寫題都不難，「超佛的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播