    雲縣守護學子騎車通勤安全 5000件反光背心朝天宮全贊助

    2026/01/19 15:28 記者李文德／雲林報導
    雲林縣府即日起訂製LED反光背心，送給3500名騎單車上學的縣立國高中、小學生。（記者李文德攝）

    雲林縣府即日起訂製LED反光背心，送給3500名騎單車上學的縣立國高中、小學生。（記者李文德攝）

    守護學生騎車安全，雲林縣府訂製LED反光背心，送給3500名騎單車上學的縣立國高中、小學生，盼讓駕駛可在遠處看見「小騎士」身影。今（19）日縣府舉行記者會，北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀表示，守護學生安全非常重要，相關經費由朝天宮全額贊助。

    縣府教育處長邱孝文表示，根據統計，縣內超過180所縣立國高中小，騎乘自行車通勤的學生約有3500人，其中縣立高中278人、國中2825人、國小397人，目前會要求每名學生在自行車上安裝前後車燈、反光條、戴安全帽等配備，考量學校放學已接近傍晚，甚至學生晚間補習返家，天色已暗更需要全面守護，增加辨識度，因此縣府訂製5000件反光背心，發送給縣內騎車學生，更做為備用。

    今縣府在北港南陽國小舉行啟動記者會，雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文、朝天宮董事長蔡咏鍀、縣議員蔡孟真、黃文祥到場。

    蔡咏鍀表示，守護學生的安全至關重要，因此反光背心製作相關經費將由朝天宮全數贊助，希望讓學生在學習的道路上，能夠受到媽祖的庇佑。

    張麗善說，過去曾發生學生因在天色昏暗騎車遭追撞，因此考量學生安全而製作反光背心，感謝朝天宮二話不說當場宣布製作經費全數贊助，讓原編列將近150萬元的預算可以投入其他教育福利，造福更多縣內學生。

    反光背心可啟動LED燈閃爍，讓駕駛可在遠處看見學生。（記者李文德攝）

    反光背心可啟動LED燈閃爍，讓駕駛可在遠處看見學生。（記者李文德攝）

    北港朝天宮董事長蔡咏鍀肯定相關政策，訂製經費由廟方全額贊助。（記者李文德攝）

    北港朝天宮董事長蔡咏鍀肯定相關政策，訂製經費由廟方全額贊助。（記者李文德攝）

    圖
    圖 圖 圖
