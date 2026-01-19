為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大學學測》社會科緊扣時事 花蓮堰塞湖、烏俄戰爭、中東石油運輸皆入題

    2026/01/19 15:10 記者許麗娟／高雄報導
    大學學測最後一節的社會科緊扣時事，考生認為題幹長，但裡頭不難找到答案的線索。（記者許麗娟攝）

    大學學測最後一節的社會科緊扣時事，考生認為題幹長，但裡頭不難找到答案的線索。（記者許麗娟攝）

    大學學測今（19）日下午考完最後一節的社會科，今年考題出題緊扣時事，包括花蓮堰塞湖、烏俄戰爭、伊朗封鎖荷姆茲海峽對中東石油運輸的影響等，考生覺得考題靈活且生活化。

    高雄高中王姓考生指出，考題包括堰塞湖流向、俄烏戰爭、中美貿易戰，以及總統府與立法院的職權劃分等，十分靈活且生活化，整體難易度與去年差不多。

    文山高中林姓考生則說，社會科考題一如往常字數多、考素養，但若有關注國內外時事，大概都能知道考點，不至於寫不完，但也沒時間檢查。

    高雄女中陳姓考生表示，考前大量閱讀時事，這次果真都成為考題，讀懂觀念能應用，就不至於考差。

    高雄高中陳姓跨組考生說，這次社會科是裸考，但由於平日嗜好是看報，不少時事題也能秒答。

    中山高中考生郭勁佑表示，題幹很長，但摻雜很多線索可以看出答案的資訊，時事題不少，像是烏俄戰爭對俄羅斯外交政策的影響，以及伊朗揚言要封鎖荷姆茲海峽，對石油運輸的影響。

