行天宮徵執事月薪上看4.8萬還包吃包住！網友搶報名 過來人曝秘辛

最近一則台北行天宮的徵才啟事在網上掀起熱議，廟方徵求執事人員，開出月薪上看4.8萬，還享免費三餐及住宿的優渥待遇，讓大批網友暴動。

近日有網友在Threads上轉發一則台北行天宮PO在求職網站的徵才啟事，廟方徵求執事人員，月薪3.7萬起跳，通過3個月培訓考核可逐步調薪，月薪上看4.8萬，依加班時數每月可多領6000元加班費。除此之外，還有中秋禮金、年終獎金、婚喪補助和就醫優待，讓轉發的網友直呼「我要離職了！看起來好像還不錯耶！」

這則徵才啟事曝光後，掀數萬名網友關注，「文組理組不如媽祖」、「有認識的人在廟裡當行政人員，他們每年有員工旅遊去日本，整個廟的員工輪流去，廟其實收入超高，但願意發福利給員工我真的嚇到」、「我決定要奉獻給宗教了」、「報名+1」、「想應徵了啦」、「有沒有什麼條件，我也想去」。

不過也有網友表示，「這不容易，要講經、解籤、輪班，行天宮有三個地方，台北、北投、三峽，上班地點都要輪流去，沒有固定」、「這個很辛苦，有時候早上四五點要開廟門，晚上五六點才下班，如碰到大型活動又更忙，還要誦經、解籤、宣講……」、「其實如果沒有為神明奉獻的心最好不要應徵」。

還有過來人曝秘辛，「3年以上的工作經驗。行天宮要面試，就是述說你個人背景，為什麼選擇行天宮宗教服務人員的工作。再來面試要經過三關，大多是資深的師兄宗教服務人員和被派遣負責行天宮三宮的主持，最後是基金會執行長。再來跟神明擲筊您是否可以，再來家庭訪問。若您家族也是宮廟的或是類似殯葬業，還是家裡需要陪伴照顧的重症患者，可能就無法錄取。」

「錄取後有三個月訓練期，學習解籤，誦經腔調和法器，再來祭典的一些細節，還有宣講的理念觀點。三個月試用期，就開始排班，有時一週會有兩次早上4點起床加班開廟門誦持寶誥，再來事務處寫今日祭元辰或祭解和掩魂的名單、個人生辰八字。到7點多下去休息吃早餐。大概八點上班，一樣寫祭解或是廟務處理，有時可能被排到上大殿誦經祭解。這都會在訓練期會教導訓練和給您流程表。中午一直到晚上大概就是解籤、巡視宮廟周遭，或是被派去小巨蛋附近的圖書館幫忙社區課程的點名，還有出去外面訪視慰問和醫院的訪視。再來三個月考核後，若通過就繼續工作，但也有可能三宮輪流服務。」

對於網路上這些自稱「過來人們」所述說的工作內容，行天宮廟方目前並未出面否認或說明。

