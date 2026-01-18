週一北部驟冷有雨 入夜雨勢擴大

今晚起強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。（資料照）

週一（19日）東北季風增強，桃園以北及台灣東北部地區有局部短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，晚起強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。

中央氣象署預報，週一東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，尤其在桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴。入夜後雨勢再擴大，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛持續的降雨，並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，週一各地早晚仍較涼，低溫約15到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至28度，入夜後強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降，早出晚歸請多添加衣物。

關於未來天氣，天氣風險公司指出，明天起一路至下週末，天氣將與近期偏乾、易放晴的型態明顯不同了。預測下週逐日將隨北方冷空氣持續遞補增強南下，整體氣溫將一路下滑且環境水氣增多。預測北部至東部將為陰雨型態，中南部平地雖可維持晴時多雲，不過山區則為多雲時陰，亦有短暫陣雨機會。

溫度方面:下週一為東北季風等級，北部至東部低溫約15-17度，中南部約16-18度；下週二至下週五將達大陸冷氣團或至強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12-14度，中南部約13-15度，但中南部因水氣較少、輻射冷卻明顯，局部平地空曠及近山郊區等地清晨不排除有11–12度低溫可能。

紫外線指數方面，週一基隆市為「低量級」，高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣為「高量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週一東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；雲林至高雄地區有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

