為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    為特殊兒送愛與祝福 愛與希望協會感恩餐會溫暖高雄夜

    2026/01/18 23:07 記者洪臣宏／高雄報導
    藝人王瞳（左）、孟慶而（右）與「愛與希望小詩班」一起演出。（記者洪臣宏攝）

    藝人王瞳（左）、孟慶而（右）與「愛與希望小詩班」一起演出。（記者洪臣宏攝）

    「台灣愛與希望國際關懷協會」年度感恩餐會今（18）日夜間在高雄登場，藝人輪番獻唱，現場洋溢暖心氛圍。協會創辦人田安克現場宣示，「以愛為出發點，將努力不懈」。

    「台灣愛與希望國際關懷協會」收容極重度自閉症兒童與極重度殘障兒童，英國天團Coldplay 酷玩樂團來到高雄舉辦演唱會時，其所屬慈善團隊LOVEBUTTON也來到「愛與希望」擔任志工陪伴特殊兒少。感恩餐會今在高雄林皇宮餐廳由薪傳舞團揭開序幕，藝人孟慶而、王瞳、班鐵翔、龍千玉輪番上台演出，會場上並為牧師陸振國慶祝百歲生日，氣氛溫馨。

    愛與希望活動中心也特別針對特殊兒少（輕重度自閉兒、情緒障礙兒童等）開設有專業課程，小朋友們組成「愛與希望小詩班」今也上台獻唱中英文歌曲，載歌載舞，博得滿堂喝采。

    「愛與希望」指出，家暴受虐及腦麻重殘的孩子，是一般機構不願收容的，尤其是極重度自閉症兒童與極重度殘兒童可說是處在社會最黑暗的角落，幾乎是被社會放棄的一群，但「台灣愛與希望國際關懷協會」卻堅持選擇走這一條艱困之路，並提供早療及特殊教育，讓他們可以重新擁抱幸福。

    執行長鄧馨庭表示，希望透過餐會讓大眾明白，在這個社會裡有一群孩子，因長期處在家庭暴力的環境導致重殘，他們需要你我的幫助讓他們從黑暗中逐漸走出來，像一般小朋友一樣可以感受到愛與希望。

    會場上為牧師陸振國（左4）慶祝百歲生日。（記者洪臣宏攝）

    會場上為牧師陸振國（左4）慶祝百歲生日。（記者洪臣宏攝）

    薪傳舞團為感恩餐會揭開序幕。（記者洪臣宏攝）

    薪傳舞團為感恩餐會揭開序幕。（記者洪臣宏攝）

    田安克（左）宣示，「以愛為出發點，將努力不懈」。（記者洪臣宏攝）

    田安克（左）宣示，「以愛為出發點，將努力不懈」。（記者洪臣宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播