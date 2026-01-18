為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    學測國綜》「真的被考倒了」 台中考生哀嚎文言文比重變多

    2026/01/18 14:59 記者蘇孟娟／台中報導
    學測國綜考生反映文言文比重增加。（記者蘇孟娟攝）

    大學學測國文綜合測驗（國綜）結束，台中考生指出，今年國綜有關國學常識的題目變少，「存在感不高」，也少有文意理解題，但文言文比重增加，甚至要重新排序文言文的文章，答題難度變高，部分題目因為看不懂無從下手，真的「被考倒了」，乾脆提早交卷，大嘆今年國綜難度變高。

    台中一中蔡姓考生說，今年字音字形及前面的基本題仍有，可以讓考生有保底分數，但文言文比重變多，以往常見新詩重新排序的題型，今年切換成要把文言文的文章重新排序，光讀懂文言文就是一大關卡，又要能重新排對文章的前後順序，因文言文不比白話文線索好找，不易找對轉折詞，難度增加。

    台中一中黃姓考生說，今年國學常識「存在感不高」，白話文的題目多能一看就能寫出答案，考文意理解的題目也變少，但因文言文比重增加，難度也上升，連手寫題描述女性在文學中的變化，也有文言文跟白話文交雜，還是要經過文言文的考驗才能答題。

    兩人均說，部份文言文理解難度高，實在看不懂文言文，最後乾脆提早交卷。

