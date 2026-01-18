為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寒冬送暖 彰化花壇急難救助會席開33桌宴寒士、送物資

    2026/01/18 14:22 記者湯世名／彰化報導
    花壇急難救助會今席開33桌宴請需要受幫助的鄉親。（記者湯世名攝）

    花壇急難救助會今席開33桌宴請需要受幫助的鄉親。（記者湯世名攝）

    寒冬送暖！農曆春節腳步近，彰化縣花壇急難救助會今天（18日）席開33桌宴請400多名需要幫助的鄉親，大家一起圍爐吃好料，救助會並發送每戶1200元紅包與白米、麵條等生活物資，讓鄉親吃在口裡、暖在心裡；救助會常務理事沈文盛說，今年「寒士宴」已是第11年舉辦，期望藉由公益圍爐活動，延續救助會重要推手顧小鈴的遺願，希望能幫助更多的人。

    臉書社團「花壇人俱樂部」版主陳元銘說，顧小鈴是花壇急難救助會的重要推手，當年她結合志工與地方仕紳，齊心協力開辦暖冬圍爐宴，一直延續到今天；顧小鈴還為地方爭取建設，斑鳩路可以說是靠她大力奔走，獲得政府機關重視才終於得以拓寬完成的；顧小鈴於2017年病逝，雖然她離大家遠去，但她的精神永遠留在救助會，延續推動急難救助才不會辜負她，幫助更多的鄉親與家庭度過低潮，讓善成為循環。

    救助會常務理事沈文盛說，今年為延續顧小鈴的精神，邀請花壇鄉實際需要幫助的家庭共200戶、400多人，席開33桌，精心烹調10道佳餚，還備有白米、麵條、牙膏等多項物資，以及每戶1200元紅包，期望能在過年前幫助貧困的鄉親，過一個暖心的好年。

    花壇急難救助會備有生活物資送給花壇需要受幫助的鄉親。（記者湯世名攝）

    花壇急難救助會備有生活物資送給花壇需要受幫助的鄉親。（記者湯世名攝）

    花壇急難救助會備有美食佳餚席開33桌宴寒士（記者湯世名攝）

    花壇急難救助會備有美食佳餚席開33桌宴寒士（記者湯世名攝）

