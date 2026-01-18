為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    學測英文台中考生喊單字變難答案藏很深 答案A太多寫到「懷疑人生」

    2026/01/18 12:00 記者蘇孟娟／台中報導
    大學學測今所有考生上場，首節考英文科。（記者蘇孟娟攝）

    大學學測今所有考生上場，首節考英文科。（記者蘇孟娟攝）

    大學學測第二日考試，所有考生上陣應考，首節英文科結束，台中不少考生反應單字變難，一字多義考題多，混合題「答案藏很深」，甚至答案選項分佈太不平均，答案A選項太多，「寫到懷疑人生」，但翻譯題「像國中會考」，很好寫，寫作考毛小孩現象也不難發揮，今年難易度適中。

    台中一中王姓與黃姓考生說，今年閱讀的文章不難，但單字難度變高，兩人都說，幸好有背完「高中7200單字」，所以寫得出答案；台中一中蔡姓考生另說，今年單字題考「一字多義」的題數變多，若沒有涉獵到單字廣義的意義，可能正確答案就會被刪除，或是卡住不知選哪個答案。

    台中一中黃姓考生另指出，混合題已往題目會自文章中上下文連貫出題，可以很快找到答案，今年題目重組過文章重點出題，「答案藏很深」，即使讀完文章後，要再重新檢視過找到確定的答案，較花時間。

    台中一中蔡姓與王姓考生另指出，今年答案分佈失衡，往年答案ABCD等4個選項答案數分佈均勻差不多，今年答案選A題數超多，感覺答案B變少了，寫到後來都忍不住「懷疑人生」，還要一再確認沒錯才下筆。

    今年寫作考現代人不生兒育女改養毛小孩的現象，考生多表示好下筆；至於兩題翻譯學生則是說，「國中會考程度」，實在太好寫了，整體難易度適中。

