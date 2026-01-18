為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗南苗市場停車場明起收費 汽車限高2公尺、機車免費時間內離場要先消磁

    2026/01/18 11:49 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗南苗市場將於19日0時起收費營運，汽車入場限高2公尺。（圖由苗栗市公所提供）

    苗栗南苗市場將於19日0時起收費營運，汽車入場限高2公尺。（圖由苗栗市公所提供）

    苗栗市公所為解決南苗市場停車及周邊交通紊亂等問題，爭取租用國有財產署及軍方土地闢為汽、機車停車場，將於明（19）日0時起收費營運。不過，市公所提醒，汽車入場限高2公尺、機車於免費停放時間內離場也請先「消磁」，另市場中山路口周邊已劃設標線型人行道、斑馬線，呼籲民眾配合守規，並加強勸導與取締。

    南苗停車場由公所委外營運，設置機車202格、汽車67格，並設有身心障礙優先車格，車輛進出採車牌自動辨識系統，收費標準機車前1小時免費、單次20元；汽車前1小時20元，其後每半小時10元，當日上限180元。

    市公所表示，為了方便消費者使用、增加輪轉率，因此汽車設有門柱限高2公尺，請攤商貨車停放於其他停車場；另，機車停放前1小時免費，離場前也請先到繳費機輸入車牌號碼解除，才能出場。公所及停車場營運廠商明天也會派員在場宣導與提供協助。

    此外，停車場開闢前，南苗市場中山路口周邊總見車輛違規停放，造成行人與車爭道，及另有行人逕自穿越馬路的情形，使得通行車輛得左閃右閃，影響交通；公所也劃設標線型的綠色人行道、路口斑馬線及設紅綠燈，呼籲民眾配合守規，並加強勸導與取締。

    機車停放前1小時免費，離場前也請先到繳費機輸入車牌號碼解除，才能出場。（記者彭健禮攝）

    機車停放前1小時免費，離場前也請先到繳費機輸入車牌號碼解除，才能出場。（記者彭健禮攝）

    公所劃設標線型的綠色人行道及路口斑馬線，呼籲民眾配合守規。（記者彭健禮攝）

    公所劃設標線型的綠色人行道及路口斑馬線，呼籲民眾配合守規。（記者彭健禮攝）

