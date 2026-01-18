為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大學學測》英文作文「寵物」入題 高雄考生認為好發揮

    2026/01/18 12:04 記者許麗娟／高雄報導
    大學學測第2天上午進行英文科測驗，今年考題學生普遍認為難易度適中。（記者許麗娟攝）

    大學學測第2天上午進行英文科測驗，今年考題學生普遍認為難易度適中。（記者許麗娟攝）

    大學學測今（18）日進入第2天，上午進行英文科測驗，高雄考生普遍認為難易度適中，英文作文考寵物與家庭型態的轉變，考生認為不難發揮。

    高雄中學考生林偉丞表示，閱讀測驗的題幹有點長，內容是敘述商店的型態，考店家販賣什麼商品，作文則是與養寵物有關，滿好發揮的，他主要寫小時候養狗的經驗。

    中山高中考生蔡晨揚分享，英文去年難一點點，但整體都差不多，作文他從圖片帶入個人觀點，從現代人傾向養寵物而非養小孩切入，討論育兒成本高、事務繁雜，可能導致人口下降、勞動力不足，但科技發展或可彌補等多面向發揮。

    三民家商考生張睿唐則提及，英文作文是從現代人把寵物當小孩，也是影響少子化的原因之一發揮。

    高雄女中考生黃同學表示，英文作文主題是講現在家庭型態改變，有些人會不生育但養寵物，去探討成因，整體難易度部分，有做過5屆考題，認為和往年差不多，

    高雄女中考生陳宣慈說，選擇題第一大題算友善，第二大題綜合測驗偏難，內容是考片語選填，雖然都不是專業或冷僻的片語，但就是會讓考生難判斷，找不到適合的字。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播