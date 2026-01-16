竹科工程師越南相親遭打槍！越女「偏愛韓國男」原因曝

圖為越南新娘在峴港市附近的巴拿山黃金橋拍攝婚紗照，與新聞事件無關。（路透）

一名竹科工程師日前在Threads分享自己「越南相親日記」，寫下4名台灣男子相親團在當地經歷。一名網友整理、摘錄至Dcard，引發迴響。其中可見一名32歲竹科工程師，竟遭越南女子婉拒，另外，面對韓國男子「高薪」、「婚後可申請兩位親屬工作證」，台灣男性往往只能撿韓國男子挑剩的越南女子。

原PO日前a href="https://www.dcard.tw/f/relationship/p/260665935?cid=8a4ba3cb-e5cd-453e-9fc1-89702f0c8a6f" target="_blank">在 Dcard 發文《/a>，截錄另名網友在Threads發布的「越南相親日記」內容。根據文中敘述，這團由4名工程師組成的相親團，在當地篩選流程非常快速，幾乎是「第一眼條件不符就結束」，反映出越南相親是「雙向市場」，不是單方面挑選。像是Threads上的發文者設定了25歲以下、無婚姻紀錄、無小孩、無刺青4個條件後，立刻將人數刷掉3/4。

不過，原PO主要討論的是相親團中，一名32歲竹科工程師「C男」的狀況。該名工程師配對到一位18歲的越南女子，配對後，女方的爸爸、媽媽、弟弟、舅媽都跑過來看了C男。原PO說，這屬於越南相親中常見的「家庭一起評估未來女婿」情境，當下氣氛看似正向，C男也先行返台準備後續再跑結婚流程。沒想到，C男返台期間，女方因「哥哥反對」就不嫁了，婚事因此中止，C男也就此不太有意願再飛越南。

原PO指出，這是越南相親的現實問題，除了台灣之外，越南女子還會面對到來自中國、韓國的求親者。其中，中國可提供高額聘金，以及給予前往一線城市的生活想像空間；韓國更是有高薪、婚後可以申請兩位親屬工作簽證的優勢。原PO說，這是不同國家提供的制度產生的差距，女方未必排斥台灣，但家庭成員會從「整個家族利益」角度評估婚姻，婚姻不再只是兩個人的事，而是能否帶動親戚出國工作，改善家庭經濟。而面對越女家人的期望，台灣男性往往只能「撿韓國人挑剩下的越女」。

最後原PO也和該名工程師隔空喊話，不用急著對這條路放棄，很多時候只是還沒對到適合的局而已。他身邊其實也有親戚朋友被越女拒絕過，但後來換方式、換對象，還是有人順利走到結婚。因為越南相親市場中，年輕漂亮條件比較好的女生，很多先透過內推嫁去韓國。要不然就是透過仲介相親優先選擇韓國對象，造成台灣團的選擇有限。他也分享，自己一位朋友把條件設定的很死，堅持要年輕又漂亮的越女，最後大概飛了4趟越南才找到現在的老婆，只是這樣又花時間又花錢，前後大概就花了200萬。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛表示「現在外配也都很挑了，韓國不要的才會輪到台灣」、「台灣男生還在那邊嘴台女要求高要去找外配，殊不知也是只能挑別人不要的」、「比想像中貴太多了」、「台灣都快變落後國家了，錢比別人少還不會打扮，怎麼爭的贏歐爸」。

