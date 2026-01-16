明起降雨增多!下週二恐升級強烈冷氣團「溼冷到週末」

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

明天連三天水氣逐漸增多，下週二（20日）冷空氣恐升級為強烈大陸冷氣團！中央氣象署預報，下週二開始這波冷氣團屬於溼冷型態，且強度不弱、回溫慢，會一路溼冷到下個週末，北部最低溫剩11度。

氣象署預報員劉沛滕表示，明天和週日兩天假日水氣慢慢增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨。

請繼續往下閱讀...

他指出，下週一（19日）東北季風就開始增強，迎風面雨增多基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，但這三天溫度變化不大，北部白天仍有20度到22度，中南部約24度到27度，各地低溫都約16度19度，相對舒適。

劉沛滕表示，下週二（20日）冷空氣報到，目前預報強度是大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團等級，且相當溼冷，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨、且有局部較大雨勢；這波冷氣團會一路影響到下個週末，因為它回溫很慢，以至於幾乎整週都是濕冷天氣。

「最冷的時刻出現在下週三晚上到下週四清晨，北部低溫剩下11度、中部剩下12度」，劉沛滕說，這段期間迎風面基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，桃園以北及東部地區也有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島則是零星短暫雨；週四中部以北、東北部地區3000公尺以上高山有零星降雪機率。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來第一週（1月17日~1月23日）期中起受北方冷高壓南下影響，各地氣溫下降。第二週（1月24日~1月30日）冷高壓勢力有減弱趨勢，各地氣溫略回升。降雨方面，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法