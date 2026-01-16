屏東最狂「不斷電市集」！潮州春節特一區34萬標出 5指標全破紀錄

南台灣春節期間人氣最旺的屏東潮州春節市集「特區」席位，今日正式開標，現場湧入大批來自全國各地的攤商競標，氣氛緊張刺激。（潮州鎮公所提供）

南台灣春節期間人氣最旺的屏東潮州春節市集「特區」席位今日正式開標，現場湧入大批來自全國各地的攤商引頸期盼，氣氛緊張刺激。其中最具指標性的「特一區」最終由潮州在地、綽號「夜市大亨」的趙姓攤商以34萬元天價得標，不僅刷新歷史最高紀錄，更帶動投標人數、總件數、總押標金，以及得標總金額等5項數據指標同步寫下新頁，展現「全台最強春節市集」驚人的吸金魅力。

這席創紀錄的特一區得標人，是長期在潮州愛國夜市經營娃娃機、串烤等生意的趙姓業者。他表示，眼見特一區已連續2年被外地攤商標走，本著「輸人不輸陣」的在地情懷，這次他下定決心「無論如何都要標下來」，誓言要把黃金席位留給潮州人，成功守住地方攤商的面子。

潮州鎮公所主秘王建元分析，今年競標熱度空前，總計吸引82人參與、總投標數達600件，現場光是押標金就收繳1千3百18萬2千元，得標總金額更攀升至578萬7027元，所有數據均刷新歷史紀錄。其中，特一區標價較去年成長近一成，全體特區得標金額更大幅增加27.5%，反映全國攤商對這場為期120小時「不斷電市集」的高度肯定。由於特區多位於路口等黃金節點，一席特區可分拆成10多個一般位轉租，優越的地理位置與人潮紅利，使其成為兵家必爭之地。

今年潮州春節市集將從除夕夜一路熱鬧到大年初五凌晨，全區共規畫410個席位。王建元提醒，沒標到特區的攤商仍有機會，363席的一般區位將於1月20日至22日開放登記，並預計在1月27日公開抽籤。其中包含121席保障在地人的潮州籍席位，其餘242席開放給全國攤商爭取，公所誠摯歡迎全國民眾春節期間到潮州走春，體驗這場全台最狂的市集盛會。

