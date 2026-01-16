CIA簡中招募影片「續集」來了！詳解匿名投誠SOP 1天吸330萬觀看

美國中央情報局（CIA）15日在社群平台X（原Twitter）發布一段簡體中文短片，引發網友熱議。（擷取自X平台）

美國中央情報局（CIA）15日再度在社群平台X（原Twitter）發布簡體中文短片，引發網友熱議，影片捨棄旁白，開宗明義以簡體中文字幕點出主題：「如果你正考慮與美國中央情報局聯繫並分享訊息，以下的步驟將協助你進行安全的聯繫……」。影片詳盡示範包括下載Tor、匿名瀏覽器、建立匿名電子郵件、避開公用Wi-Fi，以及透過CIA官方暗網入口提交訊息等全套匿名技術教學。

事實上，這並非CIA首次透過社群媒體公開招募。2025年5月，CIA就曾在X、YouTube等平台發布2部「電影級」水準中文影片，呼籲不滿體制的中國官員聯繫，當時不僅引發中國外交部強烈抗議，批評美方對中國惡意抹黑攻擊，且公然蠱惑中方人員投靠。而CIA針對俄羅斯發布的招募影片，則是從更早開始。

CIA的「投誠續集」影片發布僅一天，就吸引超過330萬次瀏覽、1.7萬個讚以及2000多則留言。不少網友戲稱：「為中情局服務是三生有幸」、「續集出得真快」、「從祕密情報到公開影片教學，CIA的品牌升級速度極快。」

雖然網友揶揄的留言不少，但資安專家指出，影片提供的Tor與加密通道指南，其實是對現實風險的回應，揭示資訊安全技術如何被納入地緣政治和情報戰的前線。長期以來，中國背景的APT組織，已多次被美國官方點名，其滲透行動遍及美國的能源、通訊、政府機構，透過這種公開方式，CIA不僅示範了匿名技術，更在無形中施加壓力。

台灣資訊安全協會（TWISA）監事鄭加海則說，影片提供完整的安全操作流程，包括匿名通訊、裝置與網路使用規範、暗網訪問，以及操作痕跡清理等細節，凸顯在高風險情報環境下，身份保護與數位足跡控管的重要。

同時，影片也傳遞多層訊號。首先，顯示美中雙方在網路安全、關鍵基礎設施防護與情報滲透上的競爭，已進入更公開、多層次的操作階段。其次，公開徵求線人的方式，本身也是一種資訊作戰手法，對目標的心理與決策成本產生影響。

鄭加海認為，這也是一個值得觀察的案例，資安不僅涉及防火牆或漏洞修補，更包含策略判斷、心理影響與風險管理等多層面考量。CIA透過公開影片傳遞的訊息，也提醒業界，面對高風險環境時，安全與匿名操作應始終放在首位。

