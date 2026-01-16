為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    舞小姐的最後一夜！高雄「金芭黎舞廳」今晚熄燈

    2026/01/16 19:32 記者許麗娟／高雄報導
    高雄金芭黎舞廳今晚過後熄燈。（記者許麗娟攝）

    高雄金芭黎舞廳今晚過後熄燈。（記者許麗娟攝）

    高雄知名夜生活地標「金芭黎舞廳」因租約將到期，今晚（16日）將是最後一夜，業者公告所有大班小姐19日起轉移到「大世界舞廳」服務，隨著這處地標即將消失，讓不少在地高雄人傷心感慨「時代的眼淚」。

    金芭黎舞廳位於苓雅區中山二路與四維四路口，原名「金蒂大舞廳」，在1990年代開業時相當風光，全盛時期與「大帝國」、「大世界」被稱為高雄3大舞廳，2009年耗資數千萬元改裝並更名為金芭黎舞廳，1樓為舞池、2樓以上有包廂可唱歌喝酒，2樓的壽山保齡球館，也在保齡球運動盛行時曾風光一陣子。

    2020年新冠疫情初期，金芭黎舞廳因1名舞小姐揭發，有台商確診卻沒戴口罩趴趴走而一戰成名，讓衛生局得以及早介入、阻擋疫情擴散，還被封為「護國舞小姐」。

    隨著租約到期，今晚成了金芭黎舞廳的最後一夜，舞廳公告所有大班小姐，元月19日起移至大世界舞廳繼續服務，並感謝貴賓多年來的支持。活力得脊椎外科診所院長楊椒喬就發文感慨「金大班的最後一夜」覺得心碎，他不諱言地說，金芭黎舞廳養活很多家庭，並傷心這是時代的眼淚！

    金芭黎公告營業至今（16日）止。（楊椒喬提供）

    金芭黎公告營業至今（16日）止。（楊椒喬提供）

    金芭黎舞廳是警方執行春安工作必臨檢場所，舞小姐多達上百人。（記者許麗娟攝）

    金芭黎舞廳是警方執行春安工作必臨檢場所，舞小姐多達上百人。（記者許麗娟攝）

    金芭黎舞廳開業30多年，曾名列1990年代高雄3大舞廳之一。（記者許麗娟攝）

    金芭黎舞廳開業30多年，曾名列1990年代高雄3大舞廳之一。（記者許麗娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播