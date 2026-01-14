第1號「洛鞍」颱風估明早生成 各地白天逾22度、下週一再轉冷

熱帶性低氣壓TD01路徑潛勢預報圖，估明早生成今年第一號颱風「洛鞍」。（取自中央氣象署官網）

今年首個熱帶性低氣壓最快明天清晨有機會增強為輕度颱風「洛鞍」，中央氣象署指出，目前預估颱風路徑不太可能靠近台灣，且明起至週日各地氣溫回升，白天可達22度以上，並維持多雲到晴的好天氣，但夜間、清晨仍有涼意，下週一起受強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下影響，氣溫將再度下滑。

中央氣象署預報員鄭傑仁指出，今年首個熱帶性低氣壓目前位於菲律賓東方海面，距離鵝鑾鼻東南方1867公里處，有機會在明天清晨增強為今年第1號颱風「洛鞍」，移動方向由西北逐漸轉北，預計轉往東北前進，但移動速度不快，未來幾天預計持續在菲律賓東方海面活動，且後續不太有機會靠近台灣。

鄭傑仁說，明起至週日各地氣溫回升，各地白天氣溫都在22度以上，中南部可達26至28度；夜間清晨氣溫方面，明日中部以北、宜蘭地區約12至13度，南部、花東地區約15至17度，週五至週日氣溫分布大致相同，中部以北、宜蘭地區約12至16度，南部地區約15至17度，花東地區約17至19度。

不過，鄭傑仁提醒，明日仍受到輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差較大，民眾仍需注意保暖，白天各地則呈現多雲到晴的好天氣，僅台東、恆春半島有零星短暫雨，且桃園以南地區有局部霧或低雲影響能見度。

鄭傑仁說，週五至週日迎風面降雨增加，各地早晚偏涼，中南部地區日夜溫差較大，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，雨區較明日擴大，其他地區維持多雲到晴，另週五、週六花東沿海、蘭嶼綠島可能有長浪發生。

下週一起天氣有明顯變化。鄭傑仁指出，下週一受到東北季風影響，西半部、宜蘭地區夜間清晨氣溫下滑至14至17度，花東地區約18度；下週二因強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭地區轉冷，南部地區早晚偏冷，下週三起各地早晚偏冷，北部、宜蘭地區整日寒冷。

鄭傑仁也提到，下週一至週三迎風面降雨將更加明顯，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有雨，雨區較大，桃園以北地區有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

