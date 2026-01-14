為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣營養午餐9月起全免費！縣立高中、國中小2.6萬生受惠

    2026/01/14 17:44 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁宣布下學年度起公立高中及國中小營養午餐全面免費。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁宣布下學年度起公立高中及國中小營養午餐全面免費。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣政府宣布，自下學年度今年9月起，全面實施所屬公立高中及國中小學生營養午餐免費政策，讓每一位孩子都能在校園中安心用餐、健康成長。

    縣府指出，政策實施對象涵蓋嘉義縣所屬公立高中及國中小學生，預估受惠人數約2萬6000人。經精算，以每人每餐補助62元、每年供餐200天計算，每年將新增約3億2240萬元的經常性支出。對縣府財政而言並不輕鬆，但在各縣市社會福利已逐步邁向營養午餐全面免費的趨勢下，縣府仍選擇透過內部財務調度、克服困難推動政策，不希望讓嘉義縣在孩子的基本照顧上與其他縣市差距過大。

    縣長翁章梁表示，推動營養午餐全面免費的同時，嘉義縣正承受前所未有的財政壓力。因為嘉義縣並非自主財源豐沛的縣市，長期以來財政條件相對吃緊，近年又面臨中央補助比例調降，地方自籌款負擔明顯加重。為籌措今年9月至12月約1.61億元午餐經費，已請各局處共體時艱，透過撙節各項開支挹注相關經費，務求讓政策如期上路。

    翁章梁強調，每一項福利政策的推動，對嘉義縣而言都是沉重的財政承擔。現行《財政收支劃分法》的分配機制，長期未能充分反映農業縣市在國土保育、糧食安全及環境承載上的貢獻與犧牲，使地方財政缺乏足夠緩衝空間，基層政府往往必須在回應民眾期待與維持財政紀律之間承受極大壓力。

    縣府說，呼籲中央正視福利政策快速擴張對地方財政造成的結構性衝擊，應在制度設計與資源分配上，給予農業縣市更多實質支持，避免形成縣市之間無止境的福利政策競逐。唯有建立在穩健財政基礎上的社會照顧，才能真正實現城鄉共好，並朝向永續發展邁進。

