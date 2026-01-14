中市國小師遭控不當管教又回任！疑報復學生忘寫名字 將95分改0分

王立任指該名國小師只因學生忘記寫名字疑似將95分考卷打0分。（王立任提供）

台中市潭子區某國小教師被家長投訴，長期針對性責罵特定小六學生、將學生比喻成「烏龜」等。去年底該師被調離導師職，今年1月2日突回任，當天竟緊閉教室門窗半天，還拉上窗簾，學生嚇壞。議員王立任今受訪表示，他在7日召開記者會揭露，豈料該名老師疑似報復，學生的健康與體育考卷原本考95分，因漏寫名字疑改批0分。王立任強調，家長只是要公平對待，卻遭老師不當對待。

王立任說，由於該名老師長期責罵特定小六生，遭調職又回任，日前跟人本一直揭露此事，但這名老師回任後，疑似利用職權報復學生，學生一次在健康與體育的考卷原本考95分，僅因漏寫名字，老師卻疑似批0分，老師公然濫用職權，針對學生進行打壓的行徑，已經徹底踐踏教育底線。

王立任指出，由於他昨天除了提供新事證，加上該班第二名學生也已提出申請，學校今天才決定15日起將該名調離該名導師的職務，他希望兩案要一併調查，而家長也只是要求老師要公平，他們的小孩是很努力。

該師澄清「分數減10分」 校方：調離導師職務

校方表示，鑑於近期調查過程中，新事證不斷浮現且情節涉及範圍擴大，為確保調查過程不受干擾，並避免當事教師與相關學生有直接接觸之機會，降低產生二度傷害之風險，已決議自15日起，將該師暫時調離導師職務，改擔任科任教師，期間不直接接觸原班級學生。

校方也指出，該師向學校解釋，考卷上的0並非代表零分，而只是註記分數要減10分，也不是對學生的報復行為。

議員王立任（圖）指國小師不當管教遭調職又回任，疑似對學生採報復行為。（記者蘇金鳳攝）

