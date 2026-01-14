日本神戶國際共融拔河賽 台南德蘭5學員自籌旅費圓夢

台南市德蘭啟智中心學員將前往日本參加「2026神戶拔河聯盟」的比賽，今天進行授旗。（德蘭啟智中心提供）

日本神戶2月份將舉辦國際拔河交流活動，台南德蘭啟智中心有5名學員首度組隊參賽，且自籌旅費前往，攜手圓夢，要展現平時訓練的毅力、默契，也希望藉此連結出人與人之間的理解、尊重，今天授旗。

天主教德蘭啟智中心長期推展「跨世代、跨能力、跨文化」的共融實踐，透過運動、藝術，以及生活經驗，讓不同年齡、能力的人找到自信與連結，今年2月，學員將組隊前往日本，參加神戶拔河聯盟的國際交流活動，代表台灣出賽、爭取榮譽。

德蘭指出，屆時學員與各地團體比賽，彼此學習、相互激勵，並進行文化互動，讓台灣的共融精神走向國際，也期盼大家能為他們加油、打氣，給予圓夢路上的支持力量。

台南教區主教黃敏正今天親自到場進行祈福禮，並頒發聘書給擔任活動指導教練的牧師蔡三雄，也授旗予日本行的領隊、德蘭主任楊美華，勉勵大家做好交流，且發揮每位選手自身最好的表現。

德蘭表示，將赴日參賽的成人學員，平日參與中心的社區融合活動，從長輩到幼兒、從在地到國際，拔河雖是一項運動，更象徵「彼此拉住、不放手」的陪伴關係。

德蘭的拔河活動，年紀橫跨3歲到94歲，展現真正的「老中青少幼、全齡共融」，參賽的學員們強調，出國比賽猶如學習承擔、努力圓夢的歷程，希望透過自己的行動，向社會證明，心智障礙者並非只有被照顧，也能是為自己負責、為團隊努力的一份子。

德蘭也邀請社會大眾一起成為學員們圓夢路上的支持動能，無論旅費上的協助、精神上的鼓勵，或一句加油的祝福，都是拉住這條「共融之繩」的重要力量；拔河不僅有勝負，而在於人際之間的理解、尊重與希望。

天主教台南教區主教黃敏正來到德蘭啟智中心，親自進行祈福禮。（德蘭啟智中心提供）

