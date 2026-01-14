為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    父母老了通常找「最不受寵的子女」照顧自己 過來人揭殘酷現實！

    2026/01/14 19:14 即時新聞／綜合報導
    益智節目《全民星攻略》近日分享一則有關養老、家庭關係的冷知識，當父母真的邁入老年時，通常會找哪個子女來照顧自己？答案是「最不受寵的」。示意圖，與本文無關。（情境照）

    不少傳統長輩常說「養兒防老」，益智節目《全民星攻略》近日分享一則有關養老、家庭關係的冷知識，當父母真的邁入老年時，通常會找哪個子女來照顧自己？答案是「最不受寵的」，前身心科名醫孔繁錦分析認為這與「補償心態」有關，但大批網友都不認同，直言單純是因為父母不捨自己疼愛的其他孩子做東做西，才會選不受寵的來照料自己的晚年。

    《全民星攻略》12日在Threads上分享節目片段，節目組出了一道題目，詢問來賓「父母通常會拜託哪種子女照顧自己的晚年」，選項A為「賺最少的」，選項B為「最不受寵的」，選項C為「跟伴侶關係最差的」。藝人聶雲想都不想就選了「C」，但被判定答錯；孔繁錦則選「B」，成功答對。孔繁錦表示，這可能與父母進入晚年的心理狀態有關，因為想彌補過去缺憾，所以把以前相對不受寵愛的孩子叫回來身邊。

    該貼文曝光後引發熱議，不過網友們大多不認同孔繁錦的「補償心理」一說，而是自知照顧長輩負擔沉重，才會挑不受寵的孩子來做，畢竟不捨得疼愛的小孩被使喚，「受寵的捨不得他們做任何一點事，還要幫他們找理由」、「10年前就有文章說日本研究父母心中都有一個犧牲他的未來與人生也沒有關係的子女，他們要長照就是挑那一個！」、「寵的才捨不得麻煩到，還會跟不受寵的說你比較有能力就擔待一點，看似褒實則貶」、「不被愛的就是多餘的，使喚起來無感」、「最近身邊才親身見識到」。

    在 Threads 查看

