南投草屯年貨大街攤位登記爆滿 中籤率不到1/3

草屯年貨大街已受理登記，下週抽籤，中籤率不到1/3。（資料照，記者陳鳳麗攝）

有數十年歷史的草屯年貨大街，今年擠出100個攤位，已受理草屯鎮民登記，有380多人登記要搶100個攤位，公所下週公開抽籤決定，中籤率不到1/3，去年鎮長簡賜勝曾研議年貨大街延長至大成街，但經討論決定維持原地點，另會區隔不同類別攤位，並增加春節年貨攤位。

堪稱全縣最具特色、歷史最悠久的草屯年貨大街，每年都由草屯鎮公所規劃設置，地點皆在市區最精華地段，即從草屯鎮太平路口到虎山路口的碧山路路段，該路段原為雙線道路，年貨大街從2月9日上午到15日小年夜的深夜，該路段將封街設攤。

草屯鎮公所今年比去年多擠出4個攤位，共有100攤位受理民眾登記，因想前來擺攤的鎮民很多，加上租金便宜7天僅5600元，上週有380多人登記，中籤率幾乎快到1/4，競爭很激烈，公所將於22日公開抽籤決定。

去年遭民眾質疑春節年貨攤位太少，且有用明火的小吃攤位與賣鞭炮的攤位相鄰，感覺非常危險，公所今年從善如流，增加設定的春節年貨攤位數，也會將飲食小吃區與春節年貨或服飾等區域區隔開來。

草屯鎮公所也表示，設置年貨大街的市區碧山路段，正好緊鄰草屯公有市場大樓，公所已收回公有市場廣場用地，目前進行整修，預定年貨大街開幕儀式會在廣場舉行，未來該廣場也可讓逛年貨大街的民眾，可在廣場稍歇腳。

