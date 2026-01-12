5分鐘倒27籃菜渣垃圾到牛稠溪畔 屏縣電眼科技執法揪惡行

去年科技執法錄到朱男用堆高機棄置廢棧板。（屏東縣政府環保局提供）

彰顯取締亂丟垃圾決心，屏東縣政府環保局透過科技執法取締，近日於屏東市牛稠溪畔揪出載滿菜渣及垃圾的小貨車，司機及隨車人員趁夜色昏暗、四下無人之刻，5分鐘內於河畔連續傾倒27籃廢棄物，惡行遭移動式監視器全都錄，被依違反廢棄物清理法加重裁罰並限期清除廢棄物。

為杜絕隨意棄置垃圾行為，屏縣環保局前（2024）年1月起運用科技執法，陸續架設移動式與固定式監視器達100台，24小時監控取締違規行為，當年共取締1243件、裁罰金額200萬0400元。去（2025）年科技執法更查緝到1695件，裁罰金額高達352萬元。

以重點取締範圍牛稠溪為例，去年度採科技執法取締127件亂丟垃圾、隨機點火2件，裁罰金額共達32萬5200元，其中點火為同一名朱姓男子所為，用堆高機棄置廢棧板後還點火焚燒，裁罰16萬2000元。

本月科技執法更發現無良商人，趁夜闌人靜時以小貨車載運廢菜渣及垃圾，沿著近和生市場的牛稠溪防汛道路尋覓棄置地點，先由郭姓男駕駛夥同外籍移工攜帶頭燈下車先是探勘地勢，再逐一將廢棄物搬運下車，短短5分鐘共傾倒27籃廢菜渣及垃圾，離開前還刻意將凸起的廢棄物攤平。

環保局旋即以車追人循線找到登記高雄市的車主，原以為神不知鬼不覺，荒唐行徑全被電眼錄下，面對稽查啞口無言。因外籍人士同受我國法律約束，環保局針對郭姓駕駛、越南籍移工，依違反廢棄物清理法各裁罰6000元，2人共裁罰1萬2000元、限期清除並命其受環境講習。

環保局表示，屏東縣持續加強取締亂丟垃圾、菸蒂及檳榔渣等行為，已於各重要路口、人煙稀少的髒亂熱點網羅密布監視系統，今年起更將搭配AI影像分析系統辨識動態畫面，預期可大幅提高破獲率。針對隨意棄置垃圾於分隔島、十字路口及河岸者，第一次罰3600元，第二次罰最高6000元，呼籲民眾勿心存僥倖，以免瘦了荷包又失面子。

朱男用堆高機棄置廢棧板還點火。（屏東縣政府環保局提供）

今年1月3日科技執法錄到郭男夥同移工在屏市牛稠溪河畔亂丟垃圾。（屏東縣政府環保局提供）

郭男夥同移工在屏市牛稠溪河畔亂丟垃圾，滿地廢菜渣令人作噁。（屏東縣政府環保局提供）

