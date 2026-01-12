雲嘉南1、2月辦39場徵才 釋出逾2100個職缺

勞發署雲嘉南分署1、2月將辦理39場徵才活動，民眾可與徵才廠商直接面談。（圖由分署提供）

想求職、轉職的要注意，2026就業開跑，勞動力發展署雲嘉南分署1至2月在雲嘉南將舉辦39場徵才活動，邀請超過百家優質企業參與，提供逾2100個工作機會，職缺跨足半導體、製造業、民生服務及傳統產業等多元領域；其中科技大廠「緯穎智造」就開出超過200個職缺，「台灣矽科宏晟科技」則以月薪上看10萬元積極搶才，顯示就業市場旺盛的需求。

雲嘉南分署長劉邦棟今天（12日）指出，農曆年前後為求職與轉職高峰期，企業用人需求增加，新年開始，分署因此在雲嘉南地區將舉辦39場徵才活動，邀集122家廠商提供就業機會，讓求職者能夠與企業代表直接面談，現場並結合履歷健診及職涯諮詢服務，全面提升求職者競爭力，找到理想的工作職缺。

請繼續往下閱讀...

徵才活動涵蓋半導體製造、電子產業、食品、批發零售、醫療生技及傳統製造等多個行業，職缺有設備操作、製造技術、行政支援、服務接待及倉儲物流等，民眾可上雲嘉南分署官網查詢；待遇方面，台灣矽科宏晟科技針對研發工程師開出百萬年薪，矽品精密徵求設備助理工程師的月薪上看6萬元；東星眼鏡的驗光師起薪4萬3500元，最高可達7萬元，都顯示企業對專業人才的強烈需求。

劉邦棟說，除擴大舉辦徵才活動，民眾也可報名分署的職訓課程培養第二專長，報名至3月17日止，現有工業配線、儲能系統建置與運維、能源管理工業控制、應用電子（太陽能光電技術應用）、電工及水電等6門課程，學費全免。

2026徵才活動開跑，民眾可至勞發署雲嘉南分署各就業中心或就服台了解相關徵才資訊。（圖由分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法