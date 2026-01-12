「梅」你不行 台南推冬天楠西賞花、採果、泡溫泉

到楠西不容錯過在地特色料理梅子雞湯。（觀旅局提供）

台南楠西區擁有豐富的冬遊資源，能欣賞迷人花景，品嚐暖心暖胃的特色美食與溫泉，同時享受新鮮香甜的蜜棗。台南市長黃偉哲邀民眾來楠西體驗「賞梅、採果、泡溫泉」，感受「梅」你不行的季節限定美好時光。

冬天正是走訪山城、感受自然療癒魅力的最佳時節。觀旅局長林國華表示，梅嶺梅花陸續綻放，推薦民眾到福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道等熱門賞梅景點，在山林美景中漫步，同時品嚐遠近馳名的梅子雞湯、薑黃雞等在地風味料理。

林國華說，楠西擁有被譽為「天然美人湯」的龜丹溫泉，提供戶外泡腳池、泡湯或住宿等選擇；龜丹溫泉體驗池去年起推出「湧泉頌音—溫泉×瑜伽×頌缽」活動廣受好評，今年1、2月份場次已開放報名，歡迎民眾至龜丹溫泉體驗池預約體驗。

對採果體驗有興趣的民眾則可預約「棗到了－梅嶺棗園休閒採果區」採黃金蜜棗，或預約「福來老梅園餐廳」採仙桃、蟠桃，另順遊萬佛寺、玄空法寺、鹿陶洋江家古厝、永興吊橋、曾文水庫，以及玉井老街、噍吧哖紀念園區、走馬瀨農場。

為因應梅花季湧入梅嶺風景區的人潮，交通局推出賞梅專車，於1月17、18、24、25日，接駁時間自上午9時開始至下午4時，並依現場人潮機動加開班次。遊客可將車輛停放於「芒果農創玫瑰綠柏園」搭乘免費接駁車上山。

市府鼓勵民眾搭乘大台南公車前往梅嶺，可從台南火車站北站搭乘綠幹線、從善化火車站搭乘橘幹線公車至玉井轉運站，再從玉井轉運站搭乘「綠22線（平日）或台灣好行梅嶺線（假日）」，使用電子票證8公里內免費，於2小時內轉乘再享9元優惠。

梅嶺棗園休閒採果區推出採黃金蜜棗體驗。（觀旅局提供）

梅嶺梅花陸續綻放。（觀旅局提供）

福來老梅園餐廳可以體驗採仙桃的樂趣。（觀旅局提供）

