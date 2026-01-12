豆子埔溪又見魚群暴斃 竹縣府開3水井、增加放流緊急補水

新竹縣竹北市豆子埔溪枯水期魚群暴斃，縣府委託廠商每天派工清理，並緊急補水。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣竹北市豆子埔溪近日又出現魚群翻肚情形；縣府工務處表示，因值枯水期，又遇農業斷水期，導致引流水量大幅降低，加上氣溫驟降，造成魚群死亡，除每日派工清理，已緊急建置3處備援水井補充水量，並協調經濟部水利署等單位，將每週放流1天增加至2天，期提升溪水量，避免臭味和水質污染。

工務處表示，近日接獲縣議會副議長王炳漢與多位議員反映，豆子埔溪魚群死亡事件有增加狀況。豆子埔溪為東山溪與舊港圳匯流而成，因現值枯水期，溪水減少且流速減緩，又遇上去年12月1日起至今年2月5日止，為農業部農田水利署新竹管理處公告的斷水期，期間豆子埔溪上游水閘門關閉，每週僅週日1天放流12小時，溪水水量更少，水中溶氧降低，加上近日氣溫驟降，導致魚群缺氧死亡情況增加。

為避免死魚臭味影響民眾及溪水水質，工務處已委託廠商每天派工清理，並緊急祭出2項因應措施。首先，為改善冬季川流水量不足，在豆子埔溪沿線的安溪寮橋、縣政二號橋和義崙橋建置3座備援水井，水井本為不定期開啟，即日起至斷水期結束的2月5日，3座水井將全日開啟來挹注豆子埔溪溪水。

此外，工務處近日已邀集水利署北區水資源分署、農田水利署新竹管理處及台水公司第三區管理處共同會勘研商，在滿足民生取水需求的前提下，公告斷水期間豆子埔溪上游水閘門從每週放流1天增加至每週放流2天，以增加溪水水量。

工務處表示，中長期來看，縣府規劃了「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，本月即將開工，工程除了環境改善外，更著重水質淨化，未來針對至善橋至博愛橋間，原流入豆子埔溪的民生污水精準截流，並透過專管引導至地下室的礫間處理機房，利用自然過濾原理除臭及淨化，處理後的淨水將抽送至縣政九路上游放流，為豆子埔溪補充乾淨水源，藉此讓污水循環再利用，同時維持溪水的清澈，改善及淨化水質，解決近年頻發的魚類暴斃問題。

