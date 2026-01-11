新北111位「小太陽」逆風飛翔 獲靈鷲山普仁獎表揚

靈鷲山佛教教團致贈感謝狀給11所學校，感謝校方長期推動品德教育，為社會注入更多善與希望。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山普仁獎新北A區今天（11日）在新北市三重社教館舉行頒獎典禮，表揚111位逆風飛翔的「小太陽」，孩子們突破家庭困境，努力向學、孝順長輩。新北市副市長朱惕之出席表示，普仁獎讓孩子的生命因品德與孝行而燦爛，他們不畏困境、堅韌生活的勇氣，以及傳遞愛心和善良的生命故事，都是社會最動人的風景。

光榮國小6年級洪翊軒積極向學、五德兼具，理解力強且自發學習，英文表現突出，屢獲獎項，擔任校內「大天使」，兼具耐心與愛心。他的爸爸打零工收入不穩定，媽媽罹癌，家庭承受沉重的經濟和健康壓力，但他與父母一同面對困境，展現生命韌度與正向能量。

修德國小3年級黃心岑每天遠從五股到三重上學，多才多藝，尤其在美勞與繪畫展現卓越潛能，她樂於分享、助人，是老師的好幫手，前陣子剪掉長髮捐給癌症基金會，展現愛心與善念。

新埔國小4年級楊宇蓁學業成績名列前茅，學習態度踏實積極，擁有高度自律與責任感，不僅彈得一手好琴，還能寫出優美的字與文章，具備繪畫天份，參與校內外書法、硬筆字、朗讀及寫作比賽表現優異，是全才的最佳典範。

正德國中7年級蔣宇喬是田徑與橄欖球選手，屢獲獎項為校爭光，學業和運動表現優異。媽媽經濟收入不穩定，辛苦撫養他長大，但他懂事貼心，擔任副班長，遇事冷靜沉著，具備解決問題的能力。

林口國中9年級林奎銘幼年喪父，品學兼優，參加羽毛球校隊，在團隊中合作融洽，勇於承擔責任，發揮運動家精神。積極參與各項學習活動，展現高度自律與自我要求，語言和田徑比賽中屢獲殊榮，成為同學們努力向學的典範。

法益法師送禮物給上台致詞且入圍全國普仁獎的楊宇蓁。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

新北市經濟發展局副局長黃碧玉（左）頒給普仁小太陽。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

