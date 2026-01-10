為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苗縣提高兼任行政教師未休假加班費上限 8/1起最高可請領20日

    2026/01/10 10:08 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣政府教育處調高學校行政人員未休假加班費上限，8月1 日起最高可請領20日，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

    苗栗縣政府教育處調高學校行政人員未休假加班費上限，8月1 日起最高可請領20日，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

    苗栗縣政府教育處因應校務行政工作日益繁重，苗栗縣政府宣布，自115學年度、即8月1日起，苗栗縣所屬學校兼任行政職務教師及行政人員，如確因公務需要未能休假者，未休假加班費最高可請領20日，且申請時間不再受限於寒暑假期間。

    苗栗縣學校兼任行政職教師及行政人員未休假加班費自去年元旦起自10天調高至最高可請領15天，多位苗栗縣議員在議會總質詢時提出質詢，替行政人員爭取權益，要求提高請領天數。

    苗縣府教育處指出，隨著教育政策推動、校園安全整備及各項校務業務持續推展，學校行政工作量明顯增加，兼任行政職務之教師及行政人員肩負教學與行政雙重責任，實務上確有因公務繁忙而無法安排休假之情形，此項調整除係考量地方教育行政實務需要，並賦予學校依實際業務情形進行認定與審核之權責。

    教育處長葉芯慧表示，透過提高未休假加班費請領上限及申請方式，提升教職員兼任行政工作的意願與士氣，同時兼顧學校行政效能與個人權益。

