為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「扶輪之子獎助金」助學澎湖超過160學生 每人1萬2

    2026/01/09 18:27 記者劉禹慶／澎湖報導
    「海好有你-扶輪之子獎學金」超過160名澎湖學生受惠，每人1萬2000元。（記者劉禹慶攝）

    「海好有你-扶輪之子獎學金」超過160名澎湖學生受惠，每人1萬2000元。（記者劉禹慶攝）

    國際扶輪3470地區今（9）日於舉辦「扶輪之子獎助金澎湖場記者會」，以「海好有你」為主題，澎湖社、馬公社、天人菊社及海風社等澎湖4社，攜手來自3470地區的17個扶輪社共同捐助，實際行動陪伴澎湖孩子走過成長的重要時刻。

    今年澎湖場共協助超過160名學子，每人獲得1萬2000元獎助金，總金額將近200萬元，用於學雜費、學用品及生活所需，讓孩子能更安心投入學習。出席貴賓包括國際扶輪3470地區總監莊和達、澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、教育處長陳晶卉、社會處長周柏雅、馬公市長黃健忠，以及多位國小校長與學生代表，共同為澎湖孩子加油打氣。

    總監莊和達說，今年3470地區年度口號為「團結行善」，持續積極拓展扶輪之子認養計畫，今年度於雲嘉南與澎湖地區合計協助高達 1250戶家庭，總投入金額超過500萬元；其中雲嘉南地區更主動號召扶輪社資源，協助 50位澎湖孩童，展現跨區域攜手守護孩子的扶輪力量。澎湖4社不僅捐款，更親自家訪每一位受助學童，與學校、社工單位攜手深入了解家庭需求，確保資源真正送到最需要的孩子手中，展現扶輪社「出錢、也出力」的服務精神。

    受贈學校包含馬公國小王文瑞校長、文澳國小洪宏賢校長、風櫃國小林妍伶校長、講美國小校長、湖西國中藍淞地校長，以及學生代表出席，分享受助學童的感謝與成長故事，讓現場充滿感動與希望。

    澎湖扶輪社4社共同舉行「海好有你-扶輪之子獎學金」獎學金。（記者劉禹慶攝）

    澎湖扶輪社4社共同舉行「海好有你-扶輪之子獎學金」獎學金。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播