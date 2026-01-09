「扶輪之子獎助金」助學澎湖超過160學生 每人1萬2

「海好有你-扶輪之子獎學金」超過160名澎湖學生受惠，每人1萬2000元。（記者劉禹慶攝）

國際扶輪3470地區今（9）日於舉辦「扶輪之子獎助金澎湖場記者會」，以「海好有你」為主題，澎湖社、馬公社、天人菊社及海風社等澎湖4社，攜手來自3470地區的17個扶輪社共同捐助，實際行動陪伴澎湖孩子走過成長的重要時刻。

今年澎湖場共協助超過160名學子，每人獲得1萬2000元獎助金，總金額將近200萬元，用於學雜費、學用品及生活所需，讓孩子能更安心投入學習。出席貴賓包括國際扶輪3470地區總監莊和達、澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、教育處長陳晶卉、社會處長周柏雅、馬公市長黃健忠，以及多位國小校長與學生代表，共同為澎湖孩子加油打氣。

總監莊和達說，今年3470地區年度口號為「團結行善」，持續積極拓展扶輪之子認養計畫，今年度於雲嘉南與澎湖地區合計協助高達 1250戶家庭，總投入金額超過500萬元；其中雲嘉南地區更主動號召扶輪社資源，協助 50位澎湖孩童，展現跨區域攜手守護孩子的扶輪力量。澎湖4社不僅捐款，更親自家訪每一位受助學童，與學校、社工單位攜手深入了解家庭需求，確保資源真正送到最需要的孩子手中，展現扶輪社「出錢、也出力」的服務精神。

受贈學校包含馬公國小王文瑞校長、文澳國小洪宏賢校長、風櫃國小林妍伶校長、講美國小校長、湖西國中藍淞地校長，以及學生代表出席，分享受助學童的感謝與成長故事，讓現場充滿感動與希望。

澎湖扶輪社4社共同舉行「海好有你-扶輪之子獎學金」獎學金。（記者劉禹慶攝）

