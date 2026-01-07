為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄蜜棗上市 今年產量比去年增3成

    2026/01/07 23:59 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄蜜棗上市，今年產量比去年增3成。（記者陳文嬋攝）

    高雄蜜棗上市，今年產量比去年增3成。（記者陳文嬋攝）

    高雄蜜棗品質好，是全國評鑑比賽常勝軍，今年產量比去年增加3成，進入產期陸續上市，批發均價每公斤達百元；農業局推出限量「高雄首選」蜜棗禮盒，今年比去年調降百元，上架高雄首選電商平台，方便民眾上網預購，品嘗產地直送美味。

    高雄市是全國最大蜜棗產區，去年因氣候異常造成減產，今年氣候適宜，產量恢復正常，生產面積710公頃，以燕巢282公頃、阿蓮140公頃、田寮81公頃最多，預估總產量1.2萬多公噸，較去年產期增產3成。

    尤其蜜棗主要產區鄰近「月世界」惡地形，特殊土質富含鉀、鎂等礦物質和微量元素，育孕高雄蜜棗風味甘甜獨特，加上果型大、口感佳、翠綠外觀，令人垂涎欲滴，被譽為「台灣青蘋果」。

    高雄蜜棗汁多味美、季節限定，目前陸續採收上市，適逢強烈冷氣團來襲，蜜棗天冷長得慢，養分累積多，皮薄甜度更高，加上早晚溫差更大，品嘗口感更甜美，果菜批發市場平均每公斤100元，隨著農曆過年將至，民眾送禮需求高，蜜棗買氣增溫，可望帶動價格更好。

    農業局集結在地多個農會，推出「高雄首選」蜜棗禮盒，今年比去年調降100元，特級蜜棗禮盒888元、限量999盒，頂級蜜棗禮盒1088元、限量499盒，民眾可上高雄首選電商平台預購，將自1月12日起開始出貨，前999名下單，加贈紅包袋2入組，即日起至2月6日售完為止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播