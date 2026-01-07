高雄蜜棗上市，今年產量比去年增3成。（記者陳文嬋攝）

高雄蜜棗品質好，是全國評鑑比賽常勝軍，今年產量比去年增加3成，進入產期陸續上市，批發均價每公斤達百元；農業局推出限量「高雄首選」蜜棗禮盒，今年比去年調降百元，上架高雄首選電商平台，方便民眾上網預購，品嘗產地直送美味。

高雄市是全國最大蜜棗產區，去年因氣候異常造成減產，今年氣候適宜，產量恢復正常，生產面積710公頃，以燕巢282公頃、阿蓮140公頃、田寮81公頃最多，預估總產量1.2萬多公噸，較去年產期增產3成。

請繼續往下閱讀...

尤其蜜棗主要產區鄰近「月世界」惡地形，特殊土質富含鉀、鎂等礦物質和微量元素，育孕高雄蜜棗風味甘甜獨特，加上果型大、口感佳、翠綠外觀，令人垂涎欲滴，被譽為「台灣青蘋果」。

高雄蜜棗汁多味美、季節限定，目前陸續採收上市，適逢強烈冷氣團來襲，蜜棗天冷長得慢，養分累積多，皮薄甜度更高，加上早晚溫差更大，品嘗口感更甜美，果菜批發市場平均每公斤100元，隨著農曆過年將至，民眾送禮需求高，蜜棗買氣增溫，可望帶動價格更好。

農業局集結在地多個農會，推出「高雄首選」蜜棗禮盒，今年比去年調降100元，特級蜜棗禮盒888元、限量999盒，頂級蜜棗禮盒1088元、限量499盒，民眾可上高雄首選電商平台預購，將自1月12日起開始出貨，前999名下單，加贈紅包袋2入組，即日起至2月6日售完為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法