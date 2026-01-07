為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    寒冬送暖 學甲、七股關懷獨居長者發保暖物資

    2026/01/07 21:18 記者楊金城／台南報導
    台南學甲區長張明寶（右二）探視關懷獨居長者。（學甲區公所提供）

    揪甘心！連續低溫將持續到週末，天寒地凍，台南學甲區公所今天（7日）媒合台南企業新程實業提供名牌帽子、圍巾和手套等保暖物資，由區長張明寶和公所團隊贈送給獨居長者安心度過寒冷季節表達關懷，展現企業善盡社會責任的溫暖力量。七股區長李佳隆今天也將各界捐贈的保暖物資分送到獨老家中。

    學甲公所最近收到包括新程實業及各界善心人士與團體陸續捐贈石墨烯棉被、圍巾、帽子等保暖物資；新程實業表示，此次與學甲區公所合作關懷獨老，期盼拋磚引玉，號召更多企業一同投入公益行列。新程實業捐贈名牌帽子、圍巾和手套，計122戶獨老受惠；張明寶代表市長黃偉哲發放保暖物資的同時，向長者提醒低溫對身體健康的影響，做好保暖，此外居家應兼顧保暖與通風，熱水器、瓦斯爐和保暖家電要注意使用安全。

    李佳隆也偕同七股公所團隊、各里里長及公所替代役男，分赴探視轄內獨居長者，並致贈暖被、毛帽、圍巾、長襪、暖暖包、護手霜等禦寒物資，期盼為長輩們送上溫暖關懷與節令祝福。

    李佳隆說，此次寒冬送暖活動，不僅代表市長、公所對長者們的關懷，更希望讓每位獨居長者感受到來自社區的溫度，感謝社會善心資源的投入，讓弱勢關懷力量更加綿密，未來將持續推動多元關懷措施。

    台南學甲區長張明寶（右）探視關懷獨居長者，協助長者試戴毛帽保暖。（公所提供）

