砸4千萬給兒子經營 老唐牛肉麵爆停業！吳宗憲回應了

吳宗憲砸4000萬頂下的台南知名老店「老唐牛肉麵」，並將店交給兒子鹿希派（右）經營。（圖翻攝自臉書粉專「老唐牛肉麵 台南創始店」）

綜藝天王吳宗憲砸4000萬頂下的台南知名老店「老唐牛肉麵」，2024年4月翻修過去交給兒子鹿希派接管風光開幕，怎料才過1年多就爆出無預警停業。對此，吳宗憲親上火線回應，澄清沒有停業，只是在裝修而已。

在台南火車站附近飄香50餘載的老唐牛肉麵，2023年要歇業的消息曝光後，吳宗憲不捨求學時間的好味道就這樣消失，豪擲4000萬買下店面、配方，2024年4月將整間店翻修後，交給兒子鹿希派去打理經營，風光開幕一度掀起排隊人潮。

綜合媒體報導，沒想到最近有網友發現，老唐牛肉麵的Google商家資訊突然變成「暫停營業」，相當錯愕。對此，吳宗憲今天（7日）受訪澄清，生意很好怎麼可能停業，去年盈利也可觀，之所顯示暫停營業，只是因為正在裝修，「可能過幾天就好了，過幾天就可以吃到，不要擔心」。

鹿希派的經紀人也表示，目前老唐牛肉麵正在整修，預計3月份重新開幕，屆時會有優惠活動回饋給老顧客。

吳宗憲砸4000萬頂下的台南知名老店「老唐牛肉麵」。（圖翻攝自臉書粉專「老唐牛肉麵 台南創始店」）

最近有網友發現，老唐牛肉麵的Google商家資訊突然變成「暫停營業」。（圖翻攝自Google商家資訊）

