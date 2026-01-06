為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北公私立國中小營養午餐將全面免費 新北32.3萬學生暫不跟進

    2026/01/06 15:40 記者黃子暘／新北報導
    新北市教育局表示，如以地方教育預算單獨辦理「公私立國中小」全面免費營養午餐，一年約需46億元教育預算經費，在新北人均預算六都最低、中央不補助的情況下，恐怕排擠其他教育資源。圖為新北學生吃營養午餐示意圖。（記者黃子暘攝）

    新北市教育局表示，如以地方教育預算單獨辦理「公私立國中小」全面免費營養午餐，一年約需46億元教育預算經費，在新北人均預算六都最低、中央不補助的情況下，恐怕排擠其他教育資源。圖為新北學生吃營養午餐示意圖。（記者黃子暘攝）

    台北市長蔣萬安今（6）天宣布台北市營養午餐將全面免費，新北市擁有全國最多的學生數，是否跟進？新北市教育局表示，營養午餐「全面免費」屬社福型政策，需長期穩定財源支撐，如由地方單獨負擔32.3萬名學生，現行每餐約55至60元，每年供餐200天估算，一年約需支出46億元教育預算經費，恐排擠其他教育資源，因此新北主張全國一致、中央編列經費統籌，「若中央完整承擔，新北樂見配合推動」。

    新北市教育局表示，如以地方教育預算單獨辦理「公私立國中小」全面免費營養午餐，一年約需46億元教育預算經費，在新北人均預算六都最低、中央不補助的情況下，恐怕排擠其他教育資源，包括校舍改建、耐震補強、設備更新與教學支持等基本教育投資。

    新北市教育局指出，市府現況方針為「先顧弱勢、再升級品質，持續把關熱食與食安」，新北現況每年均投入13.5億學生營養午餐補助及品質提升經費，並以照顧弱勢、提升品質雙軸推進，包含弱勢學生午餐，全額補助市立高中職、國中小弱勢學生午餐經費，每年經費約3.1億元；另辦理「幸福晨飽」早餐補助每年投入約2.4億元、每年投入約6.9億元提升午餐品質經費，還有推動連續6年投入7億多元的「美熱地計畫」，促使新北自立供餐率近6成。（16:08更新）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播