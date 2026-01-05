注意！中興新村圓環施工優化 交維時間出爐

中興新村圓環是中興新村最具特色的地標，本月12日起將進行優化改善工程。（圖擷自公路局中區養護分局臉書）

中興新村圓環行車動線有時讓駕駛人霧煞煞，南投工務段將從本月12日至31日進行改善工程，將於4岔支道增設實體分向島，並設人行照明、標誌及反光設施，南投工務段希望藉該優化改善工程，改善行車動線，強迫進環車降速，進環停讓出環，降低肇事率，也提升人行安全。

中興新村圓環堪稱中興新村最具特色的地標，該圓環近年來已進行2次改善工程，但改善工程完工後雖肇事數量有略減，但後來又提升，南投工務段決定本月12日起展開第3次改善工程，工期預定到本月31日，施工時段從上午9時到下午4時，屆時僅局部車道縮減，維持正常通行。

南投工務段施作的中興新村圓環優化改善工程，主要是將4個岔支道，增設10公分高的實體分向島，內含人行庇護通道，以增加行人的安全，也藉車道縮減迫使進環車減速，並停讓出環車。此外，也將增設人行照明，並會重舖路面、繪製標線並施設反光設施。

南投工務段表示，由於黃昏時段虎山路車流多，因此虎山路、府西路口，以及虎山路、新生東路口，將採號誌早開時相，紓解虎山路車流，避免回堵至圓環造成壅塞。

公路局南投工務段改善中興新村圓環工程示意圖。（圖擷自公路局中區養護分局臉書）

