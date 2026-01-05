為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新社高中攜手勤益科大簽署MOU 「AI 實驗班」鏈結頂尖資源接軌未來

    2026/01/05 11:25 記者歐素美／台中報導
    國立勤益科技大學校長陳坤盛（左）代表與新社高中校長林怡君（右）簽署合作備忘錄，兩校將聯手深化「AI實驗班」的專題課程與實作引導。（圖由新社高中提供）

    國立勤益科技大學校長陳坤盛（左）代表與新社高中校長林怡君（右）簽署合作備忘錄，兩校將聯手深化「AI實驗班」的專題課程與實作引導。（圖由新社高中提供）

    台中市新社高中今天與國立勤益科技大學簽署合作備忘錄（MOU），雙方將針對人才培育、資源共享及技職教育展開深度合作，其中，最受矚目的亮點，在於兩校將聯手深化「AI實驗班」的專題課程與實作引導，讓山城學子在高中階段即可領略前沿的人工智慧技術，證明即便位於「非山非市」的地理環境，新社高中的科技教育實力依舊能與產業脈動精準對接。

    新社高中校長林怡君表示，該校多年來致力於多元適性發展，一直以來都是培育山城優秀人才的搖籃，透過與勤益科大的合作，能將既有的教學能量再提升，特別是AI實驗班，經由科大端頂尖師資與設備的挹注，讓孩子們能站在巨人的肩膀上，看見更廣闊的科技未來。

    新社高中的「AI實驗班」是學校重點發展的招牌，這次與勤益科大合作，就是要強化學生的數位素養，學生同時可運用科大的資源進行專題研究，培養建構問題與解決的能力。此外，學校更安排了定期的參訪和職涯引導，讓學生清楚知道現在學的技術，未來在產業界能有什麼樣的發揮，幫助他們在高中時期就能確認學習的方向，穩健地向夢想邁進。

    國立勤益科技大學表示，新社高中學子具備極佳的堅韌毅力與求知欲，未來將持續提供實驗場域與技術支援，協助新社高中將AI教育深耕為地方特色。這場簽署儀式不僅象徵兩校情誼的深化，更為山城學子點燃了通往頂尖科技領域的希望之火。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播