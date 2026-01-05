新社高中攜手勤益科大簽署MOU 「AI 實驗班」鏈結頂尖資源接軌未來

國立勤益科技大學校長陳坤盛（左）代表與新社高中校長林怡君（右）簽署合作備忘錄，兩校將聯手深化「AI實驗班」的專題課程與實作引導。（圖由新社高中提供）

台中市新社高中今天與國立勤益科技大學簽署合作備忘錄（MOU），雙方將針對人才培育、資源共享及技職教育展開深度合作，其中，最受矚目的亮點，在於兩校將聯手深化「AI實驗班」的專題課程與實作引導，讓山城學子在高中階段即可領略前沿的人工智慧技術，證明即便位於「非山非市」的地理環境，新社高中的科技教育實力依舊能與產業脈動精準對接。

新社高中校長林怡君表示，該校多年來致力於多元適性發展，一直以來都是培育山城優秀人才的搖籃，透過與勤益科大的合作，能將既有的教學能量再提升，特別是AI實驗班，經由科大端頂尖師資與設備的挹注，讓孩子們能站在巨人的肩膀上，看見更廣闊的科技未來。

新社高中的「AI實驗班」是學校重點發展的招牌，這次與勤益科大合作，就是要強化學生的數位素養，學生同時可運用科大的資源進行專題研究，培養建構問題與解決的能力。此外，學校更安排了定期的參訪和職涯引導，讓學生清楚知道現在學的技術，未來在產業界能有什麼樣的發揮，幫助他們在高中時期就能確認學習的方向，穩健地向夢想邁進。

國立勤益科技大學表示，新社高中學子具備極佳的堅韌毅力與求知欲，未來將持續提供實驗場域與技術支援，協助新社高中將AI教育深耕為地方特色。這場簽署儀式不僅象徵兩校情誼的深化，更為山城學子點燃了通往頂尖科技領域的希望之火。

