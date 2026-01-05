新北去年上半年住宅租金指數平穩緩漲 新店漲幅1.48％較明顯

新北市公布2025年下半年租金住宅指數，其中以新店區漲幅1.48%較明顯。圖為新店區住宅大樓。（圖由新北地政局提供）

新北市地政局今天公布2025年上半年住宅租金指數，觀察8大次分區，這半年的漲跌幅介於-0.01%至1.48%之間，與前年同期相較，有0.25%至2.87%的年變動率，呈現平穩緩漲趨勢，其中新店漲幅1.48%較明顯，原因是高品質的住宅大樓拉高平均單價。

地政局指出，針對板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、汐止、淡水及樹三鶯8大次分區，2025年上半年住宅租金指數分別為105.11、105.86、104.87、104.51、106.08、104.08、100.05、103.54，這半年的漲跌幅介於-0.01%至1.48%之間，與2024年同期相較，有0.25%至2.87%的年變動率。

地政局表示，觀察新北市8大次分區，2025年上半年呈現平穩緩漲趨勢，上漲幅度以新店較為明顯，與2024年下半年相較，有1.48%的漲幅。分析新店區上漲原因，主要是近期市場供給轉向高品質住宅大樓，此類物件拉高區域整體的租賃品質與平均單價。

整體而言，新北市各區域住宅市場因重大公共建設持續推動，完善生活機能，剛性需求支撐區域買賣市場，租賃需求也使租賃市場熱絡，價格平穩緩漲。

地政局補充，各期租金指數可能會有漲跌互見的波動，不一定代表該期價格有劇烈的漲跌幅，指數變化觀察仍以長期趨勢較具參考性，新北市地政局每季公布6大類24項住宅價格指數及每半年公布8項住宅租金指數，並製作「新北市不動產市場分析季報」，提供多元房市訊息供外界參考。

