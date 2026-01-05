高雄鳳松、博愛路口汽車撞飛行人命危 市府將設左轉車號誌錯開時相

葉楊姓婦人被撞飛重摔地面，送醫急救迄今未脫離險境。（民眾提供）

高雄市鳳山區鳳松、博愛路口昨發生汽車撞飛行人事故，造成8旬老婦送醫急救未脫離險境，車禍撞擊畫面今曝光令人揪心！北門里長謝秀霞要求市府增設左轉專用車道號誌，錯開行人專用號誌維護安全；交通局今表示，將於鳳松、博愛、曹謹、中正4條道路，各增設左轉專用車道號誌，錯開行人與左轉車行相與時間，符合地方期待，確保行人安全。

高雄市一名洪姓男子（49歲）昨駕駛自小客車沿鳳山區鳳松路北向南方向行駛，至路口左轉博愛路之際，適逢葉楊姓婦人（80歲）走斑馬線要過馬路，洪男駕車直接撞飛葉楊婦人，造成她重摔地面，身體多處擦傷、意識不清，送醫急救迄今仍未脫離險境，警方初步肇事原因研判，為洪男未注意車前狀況，詳細肇事原因仍需交通大隊判定；車禍撞擊畫面今曝光令人揪心！

北門里長謝秀霞今表示，鳳松路、博愛路口車流量大，附近又有旅館、社區，長輩、遊客等行人多，雖然鳳松路、博愛路設有左轉車專用道，卻未設左轉車專用號誌，要求市府增設左轉專用車道號誌，錯開行人專用號誌，以確保行人安全。

交通局今表示，鳳松路銜接博愛路、曹謹路左轉動線，現況均已設置左轉專用車道，交通局已檢討路口號誌控制策略，將於鳳松、博愛、曹謹、中正路共4個路口，各增設左轉專用車道號誌，當行人綠燈時，4條道路左轉車為紅燈，當行人紅燈時，左轉車才能行走，透過錯開行相與時間，避免左轉車撞到行人，以維護行人安全。

葉楊姓婦人被撞飛重摔地面，監視器畫面全都錄。（民眾提供）

