    首頁 > 生活

    語資平權3-3》注重平權稱呼「聾人」 不再叫瘖啞人士、聽障者

    2026/01/02 21:00 記者陳璟民／桃園專題報導
    桃園市青年事務局去年輔導無聲科技公司，媒合所設計虛擬手語大使「小律」，穿著球衣在桃園機場捷運A19桃園體育園區站、樂天桃園棒球場的電子螢幕，打造「台灣首座虛擬手語共融棒球場」。圖為請聾人團體驗證服務成效合影。（記者陳璟民攝）

    桃園市青年事務局去年輔導無聲科技公司，媒合所設計虛擬手語大使「小律」，穿著球衣在桃園機場捷運A19桃園體育園區站、樂天桃園棒球場的電子螢幕，打造「台灣首座虛擬手語共融棒球場」。圖為請聾人團體驗證服務成效合影。（記者陳璟民攝）

    坊間常將耳朵聽不到聲音而無法正常說話的人，稱為「瘖啞人士」、「聾啞人」、「聽障者」，隨著社會觀念發展注重平權，尤其聾人的其他身體生理跟大家一樣，透過教育、發音、手語等仍可與他人溝通，並不喜歡被用前述歧視性的詞彙稱呼，相對的，聽得到聲音的人就是「聽人」。

    聾人權益代表「小魚老師」說明，目前國際媒體多用「聾人」（英文deaf）一詞，講「聾人」是以個人為主體，若用「聽障」則感覺把「障礙」放大，比方說醫院、政府都採用聽障，主要是依照障礙程度，來決定提供相關服務與資源的多或少，但是新聞、活動上就用「聾人」，重點是呈現一個人。

    中華民國聾人協會2017年就發文文化部，籲請公部門的新聞稿、報章雜誌的報導，改以「聾人」來稱呼；另查身心障礙者權益保障法，條文內容已使用聽覺功能障礙、言語功能障礙、視覺功能障礙等中性用語，來描述特定身體系統構造或功能有損傷或不全的民眾。

    相關新聞請見︰

    語資平權3-1》手語翻譯沒經費溝通受限 聾人團體籲立院速審總預算

    語資平權3-2》無聲科技虛擬手語親善大使「小律」 進駐機捷、樂天球場

