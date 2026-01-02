語資平權3-2》無聲科技虛擬手語親善大使「小律」 進駐機捷、樂天球場

無聲科技公司設計虛擬手語親善大使「小律」（中），去年11月起進駐樂天桃園棒球場，透過電子螢幕提供聾人球迷行進動線等手語資訊公益服務。圖為桃園市長張善政（右4）、無聲科技創辦人陳柏瑞（左4）等人與小律合影。（記者陳璟民攝）

去年初立法院胡亂刪凍中央政府總預算案，連帶使行政院無法聘請手語老師在記者會同步翻譯給聾人了解新政策，衝擊聾人的語言、資訊平等權益，引爆聾人團體反彈。台北科技大學資訊工程碩士、27歲陳柏瑞從時局看見創業契機，採前行政院政務委員林萬億任內建議循新創團隊模式，2月21日世界母語日成立無聲科技公司，設計出虛擬手語親善大使「小律」，不到1年已有多項公益服務的實績。

陳柏瑞於工業技術研究院服替代役時，由IP內容實驗室專案經理宋美盈帶領協助台灣內容產業、真人3D模型製作，而接觸到3D技術、虛擬實境，且經啟蒙關心聾人的語言、資訊平權；無聲科技去年4月起和「台灣地震監視」頻道合作，發生有感地震時，「小律」就現身網站視窗左下角，以手語同步傳達視窗下方紅底白字的防災告警訊息，提醒聾人網友避難，例如「現在發生有感地震，請注意搖晃」、「請保持冷靜，立即保護頭頸部並就地趴下尋找掩護」。

台灣首座虛擬手語共融棒球場

桃園市青年事務局輔導無聲科技進駐青創指揮部，媒合體育局、桃園捷運公司與職棒樂天桃猿球團，去年11月起，小律穿著球衣，在桃園機場捷運A19桃園體育園區站、樂天桃園棒球場的電子螢幕，提供出入捷運站、通往棒球場、在球場內的動線與安全提醒等手語公益資訊，打造「台灣首座虛擬手語共融棒球場」，同月亞洲職棒交流賽期間，更躍上球場大螢幕牆。「小律」官方臉書公開的手語教學影片超過50支，在公共場合輪播的有15支。

聾人權益代表「小魚老師」的體驗心得，一出機捷A19站或在棒球場美食街，看到電子螢幕有「小律」手語提示資訊感到安心，但美食街廣告輪播多，聾人未必看得到小律手語，建議設計子母畫面或小律手語QRcode來解決；另如樂天女孩跳舞、吉祥物進場，司儀的說明吸引了球迷的目光，但聾人聽不到而不知道，若能有手語預告會更好。小律的手語語法結構完整，讓聾人一目了然，現在算是第一版，未來希望表情更生動活潑。

宋美盈表示，設計研發「小律」過程，與現為國二女兒EVA、小五兒子LOU討論，提供新生代的點子，反饋給3D建模師，修正小律的形貌、配色等，更繪製了吉祥物「小光」、「小路」，象徵光明有路。

陳柏瑞坦言，首次開公司，不懂會計、營運，思索拿或不拿某項資源，感覺痛苦，但11月間，小牛老師看到無聲科技的若干作品後，肯定「小律」的手語翻譯傳播正確到位，才覺得一切努力都值得了，非常感謝桃市府青年局、桃園捷運公司、宋美盈、樂天球團等鼓勵與協助，也是驅動後續發展的力量。

產官協助驅動研發

桃園捷運公司企劃處副處長游進俊說，市府關心各族群，樂天桃園棒球場延伸出去就是機捷A19桃園體育園區站，服務完整性難以分割，共同促進資訊平權、溫暖的手語翻譯服務，不只是看字幕。

桃園市青年局長侯佳齡表示，無聲科技為青年局114年度青創指揮部進駐團隊，透過陪跑式創業輔導與資源媒合機制，協助青年團隊持續成長與發展。青年局協助媒合體育局及桃園捷運公司，在樂天球場及桃捷A19站導入「虛擬手語導引系統」，讓聽障朋友能順利觀賽，打造更友善、包容的觀賽環境。青年局會持續輔導團隊，讓桃園的青創力量把好點子變成真的改變，展現智慧與友善城市的實踐成果。

