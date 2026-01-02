語資平權3-1》手語翻譯沒經費溝通受限 聾人團體籲立院速審總預算

聾人的母語是手語，衛生福利部為促進聾人語言平權、處理日常生活事務，已設「手語視訊轉譯服務」（Video Relay Service）。在民間研發部分，無聲科技公司設計虛擬手語親善大使「小律」（左下），去年與台灣地震監視頻道合作，以手語提供聾人網友防災告警訊息。（擷取自台灣地震監視頻道）

立法院國民黨、民眾黨團去年初聯手狠刪濫凍當年度中央政府總預算，行政院新聞傳播處業務預算5000萬元包含手語翻譯費被刪光，致元月下旬起政院記者會沒有直播手語翻譯，重創聾人的語言、資訊平權，經聾人團體反映心聲，政院緊急透過台北市聽語障溝通服務方案，2月上旬重啟服務；豈料今年度總預算案遭藍白兩黨團藉故不審，已違反預算法第51條「應於會計年度開始1個月前由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布之」，更衝擊聾人等身心障礙者權益與各類公共建設、國民福祉。

政爭不該損及身心障權益

「政治競爭不該損及聾人等身心障礙者的權益。」中華民國聾人協會常務理事「小牛老師」認為，美國、歐洲國家這方面預算都是獨立的，目前政爭影響總預算審查，聾人團體擔憂地方政府或私人機構見狀仿效，找藉口不提供聾人語、資平權等服務，呼籲立法院趕快審議通過。

聾人的母語是手語，衛生福利部為促進聾人語言平權、處理日常生活事務，已設「手語視訊轉譯服務」（Video Relay Service），聾人用手機或電腦下載VRS App，透過VRS中心人員與專線電話（02-77550101），可獲協助訂飯店與餐廳、叫計程車、買日用品、收掛號等通話翻譯，至於跟職場工作有關的，像談生意、金融交易，VRS就不受理。

衛福部VRS助聾人處理日常事務

全國聾人協會、桃園市聲暉協進會等聾人團體反映，目前衛福部跟數位發展部合作推動VRS，其他機關各行其是，警消服務歸內政部、職訓就業歸勞動部、金融保險服務歸金管會，並未納入VRS，期盼VRS勿因部會權責而切割，建議整合為單一窗口，記錄轉譯電話進線談及需要服務，涉及哪個部會的比例多少，再去分攤費用，比較公平。

聾權代表「小魚老師」談及我國聾人「在現場」車站窗口買票、餐廳櫃台點餐不能用VRS，不像澳洲VRI系統（Video Remote Interpreting），聾人可當場由手機撥接得到視訊遠距口譯，跟對方或店家對話及接受服務，沒有通話時間限制，24小時免費，由政府支應，翻譯員素質優秀，建議中央擔起常態供應VRS服務的角色，不用定期招標流標、換承攬廠商、變更軟硬體，甚至各縣市不同調。

又，VRS窗口派遣的手語翻譯員具備手語翻譯證照，考照放在勞動部技能檢定，有的聽人單純喜歡手語而來學，若參加政府辦的手語翻譯班，課程結束須依規定考證照，恐會使人退縮。

