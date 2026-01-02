換SIM卡「報案證明」非必需 NCC：詐騙猖獗須說明申請原因

圖為檢警查扣的「數位節費器（DMT）卡池」，每個機台可插入60至上百片手機門號SIM卡。（資料照）

國家通訊傳播委員會（NCC）去年9月公告修正並公布「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，用戶申請更換手機SIM卡或補發SIM卡時，電信事業應請用戶說明申請原因及目的，並提供證明資料，卻遭誤會「要附上報案證明」、「舊的SIM卡」。

NCC主秘黃文哲澄清，新制從未要求更換手機SIM卡一定要附上「報案證明」或「舊的SIM卡」。根據「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」內容，僅要求用戶申請更換SIM卡或補發SIM卡時，電信事業應請用戶說明申請原因及目的、並提供證明資料，電信事業得依審核結果予以酌核。

請繼續往下閱讀...

黃文哲指出，會有這項新指引，起因在於詐騙手法太猖獗，詐騙集團申請大量門號，「上午辦、下午就更換」，申請認證後就換掉，所以才會有一系列措施。

至於為何會傳出「要附上報案證明」才能換SIM卡？黃文哲說，這是申請更換或補發SIM卡的一項證明資料，並非「一定要附上」。他舉例，如果一般人手機掉到海裡無法找回，去電信業者門市補發SIM卡時，只要之前沒有大量或頻繁換發過，一樣能很快更換或補發。

黃文哲說，另外，關於eSIM為一次性SIM卡，無換發或補發情形，NCC已在今天（2日）邀集業者溝通，再次澄清NCC的指引政策，呼籲業者應兼顧民眾日常需求及滾動調整實務執行情形。

NCC強調，為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，避免詐騙案件發生，各電信事業對於申請電信服務時應持續強化落實KYC機制，以保障消費者權益，共同防制及打擊詐騙危害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法