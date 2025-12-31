12/31各報重點新聞一覽

總統賴清德昨透過視訊會議聽取國防部最新情勢報告，對相關單位下達「沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對」3項指令。（總統府提供）

自由時報

聽取國防部報告 譴責中共公然挑釁 總統下達3指令：絕不退讓

中國解放軍昨在台海周邊軍事演習與實彈射擊，賴清德總統透過視訊會議聽取國防部最新情勢報告，並對相關單位下達「沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對」三項指令，隨後透過臉書表示，中國以軍事威嚇破壞區域穩定，是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，「我要表達最嚴厲譴責」，並重申台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，「絕不退讓」！

癌症時鐘快轉14秒 每3分48秒就1人罹癌

癌症時鐘再快轉十四秒！衛福部昨公布「二〇二三年癌症登記報告」，顯示當年國內新發癌症人數達十三萬八〇五一人，癌症時鐘則比前一年快轉十四秒，平均每三分四十八秒就有一人罹癌，創近年新高。整體癌症排名結構變化不大，其中肺癌已連三年高居新發癌症人數首位、近兩萬人，創五年新高；肝癌新發人數則是長期趨勢唯一下降。

刑事局掃蕩「一頁式詐騙廣告」 14家物流勾詐團 付廣告費誘騙

「一頁式詐騙廣告」猖獗，刑事局中部打擊犯罪中心追查資金來源，發現竟是我國多家物流及倉儲公司與在中國的詐騙集團勾結投放，經與台北市警局成立專案小組追緝，共查獲十四家物流公司涉案，三年共投放二．三億廣告費，逮捕廖姓等十八名嫌犯，依詐欺、違反銀行法等罪嫌移送法辦。

聯合報

中共軍演 火箭落點最近台灣本島 逼我24浬鄰接區

共軍發動「正義使命二○二五」對台軍演，國防部情報次長謝日升表示，共軍從昨天上午九時到下午一時，從福建地區對北部第一操演區和台南、高雄以西的第三操演區，發動兩波火箭實彈射擊廿七枚。這次軍演未見共軍射擊東風系列導彈，但相較一九九六年飛彈危機以來歷次軍演，此次火箭落點是最接近台灣本島的一次。

癌症時鐘快轉14秒 罹肺癌數創新高

最新「癌症登記報告」出爐，一一二年新發生癌症人數為十三萬八○五一人，較前一年增加七七五八人，癌症時鐘快了十四秒，平均每三分四十八秒就有一人罹癌。肺癌連續三年位居新發生癌症人數之首，一一二年共一萬九九八六人罹患肺癌，創下新高。

中國時報

共軍射進我24浬 川普：不擔心

共軍東部戰區「正義使命-2025」圍台軍演，30日實施實彈射擊。國防部統計，共軍針對北部基隆外海及南部的台南、高雄外海進行2波射擊，共發射27枚遠程火箭，不少打到我方24浬周邊，部分更在24浬內。國防部情報參謀次長室次長謝日升表示，確實比過往更接近台灣陸地，「這也是對岸這次刻意要傳遞的訊息之一」。

癌症時鐘快轉14秒 肺癌連3年居冠

癌症發生人數逐年攀升！衛福部國健署30日公布最新癌症登記報告，民國112年共13.8萬人罹癌，相當於每3分48秒就有1人罹癌，癌症時鐘較111年快轉14秒。肺癌發生人數連續3年居冠，其中，女性肺癌新增9707人，而每10萬人口標準化發生率較前一年增加3.9人，上升趨勢明顯。

2023年國人罹癌情形。

刑事局中部打擊犯罪中心掃蕩「一頁式廣告」，查緝國內14家物流公司涉案，查扣相關證物。（民眾提供）

