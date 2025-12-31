刑事局掃蕩「一頁式詐騙廣告」 14家物流勾詐團 付廣告費誘騙

刑事局中部打擊犯罪中心掃蕩「一頁式廣告」，查緝國內14家物流公司涉案，查扣相關證物。（民眾提供）

「一頁式詐騙廣告」猖獗，刑事局中部打擊犯罪中心追查資金來源，發現竟是我國多家物流及倉儲公司與在中國的詐騙集團勾結投放，經與台北市警局成立專案小組追緝，共查獲十四家物流公司涉案，三年共投放二．三億廣告費，逮捕廖姓等十八名嫌犯，依詐欺、違反銀行法等罪嫌移送法辦。

警追查廣告資金 3年投放2.3億

刑事局中打表示，近年「超商包裹詐騙」頻傳，民眾付費網購下單，卻收到石頭、木塊等與購買商品不符的物品被詐騙，分析其源頭，多因民眾點擊「一頁式詐騙廣告」而下單遭詐。

請繼續往下閱讀...

經追查「一頁式詐騙廣告」費用資金來源，發現從事貨物運輸的物流公司，卻頻繁且巨額地支付與本業不符的「廣告費用」，經暗中蒐證，上月見時機成熟，前往十四家物流公司，拘提、通知廖姓嫌犯等十八人到案，查扣涉案公司相關證物，扣押現金新台幣一七〇萬元及合約書資料等證物，相關犯嫌以七至十萬元不等交保，全案依涉嫌詐欺、銀行法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

物流業者雙頭賺 逮18嫌犯法辦

警方清查並發現，這十四家涉案物流公司，從二〇二二年到二〇二四年，三年共投放高達二．三億元的廣告費用，所投放的一頁式詐騙廣告商品琳瑯滿目，包括減肥、玉鐲、茶葉及土蜂蜜等，吸引民眾點擊廣告後加入假賣家Line好友，下單後貨到付款進而發現為詐騙包裹。

刑事局中打詹明佳隊長表示，這些物流業者與中國的詐騙集團合作，除運送詐騙包裹可收取處理費，支付廣告和收到貨款也都有抽成，可說是雙頭賺，呼籲民眾勿隨意點擊一頁式廣告以免受騙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法