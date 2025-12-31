癌症時鐘快轉14秒 每3分48秒就1人罹癌

2023年國人罹癌情形

癌症時鐘再快轉十四秒！衛福部昨公布「二〇二三年癌症登記報告」，顯示當年國內新發癌症人數達十三萬八〇五一人，癌症時鐘則比前一年快轉十四秒，平均每三分四十八秒就有一人罹癌，創近年新高。整體癌症排名結構變化不大，其中肺癌已連三年高居新發癌症人數首位、近兩萬人，創五年新高；肝癌新發人數則是長期趨勢唯一下降。

肺癌新發數近2萬 連3年居首

國健署癌症防治組組長謝佩君指出，二〇二三年新發癌症人數較前一年增加七七五八人，象徵癌症發生速度的「癌症時鐘」也明顯加快，從二〇二二年的四分〇二秒，縮短為三分四十八秒，短短一年快轉十四秒。

請繼續往下閱讀...

十大癌症新發人數依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌及子宮體癌，與前一年相比，僅皮膚癌與胃癌名次互換，其餘排序相同。

謝佩君表示，各癌症標準化發生率長期趨勢，肝癌是發生率唯一下降，已連十四年下滑；乳癌、肺癌、攝護腺癌、甲狀腺癌與子宮體癌則呈上升趨勢；口腔癌、胃癌、皮膚癌發生率持平；大腸癌發生率則是上下震盪。她分析，肝癌下降主因在於B、C型肝炎疫苗、篩檢與治療政策持續推動，有效減少新發個案。

肺癌仍高居新發癌症人數首位，台北榮總胸腔腫瘤科主任羅永鴻表示，目前國健署已提供肺癌篩檢服務，符合資格者可至各大醫院接受低劑量電腦斷層檢查，強調預防勝於治療。他也提醒，若出現久咳不癒、咳血、胸痛、不明體重下降等症狀，應盡速就醫，以利及早發現肺部異常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法