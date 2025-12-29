輔大醫院攜手仁寶電腦關懷視障朋友 以音樂點亮年終溫暖

輔仁大學附設醫院「在光中遇見愛」歲末愛盲關懷日活動合影。（輔大醫院提供）

輔仁大學附設醫院今天舉行「在光中遇見愛」歲末愛盲關懷日，邀請新北盲人重建院及伊甸基金會的視障朋友與家屬齊聚院內，透過音樂演出、生命分享與溫馨互動，在年終時刻彼此陪伴、相互祝福，為即將到來的新1年注入希望與力量。

輔大醫院人文處使命特色室主辦此次關懷日活動，並獲仁寶電腦溫暖支持，今年聚焦關懷視障朋友，透過音樂會形式，讓參與者以聽覺感受旋律層次與情感流動，在音樂裡感受撫慰、陪伴與力量。

輔大校友、薩克斯風音樂家張林峯現場演出，以音樂分享生命故事，靜心高中弦樂團也帶來多首溫暖人心的樂曲，並安排愛盲志工分享服務歷程，促進視障朋友、醫療團隊與社福機構之間的深度交流。

輔大醫院院長黃瑞仁表示，歲末是回顧與感謝的時刻，也是1個重新出發的起點，感謝仁寶電腦大力支持此次活動，使關懷行動得以順利推動，醫院將持續結合企業與社會資源，深化在地連結，讓醫療不只醫治身體，也能陪伴心靈，讓愛與希望在醫療場域中持續發聲。

仁寶電腦董事長陳瑞聰指出，此次與輔大醫院攜手推動歲末愛盲關懷活動，感到格外有意義，期望藉由音樂與陪伴，為視障朋友帶來溫暖與鼓勵，也為社會注入更多正向能量。

輔大醫院舉辦歲末愛盲關懷日活動，邀請視障朋友透過音樂演出、生命分享，為即將到來新的一年注入希望。（輔大醫院提供）

輔大校友、薩克斯風音樂家張林峯現場演出，以音樂分享生命故事。（輔大醫院提供）

