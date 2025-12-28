流星？ 中南部驚見青綠火球劃過夜空 粉專「台南式」推測真相

昨（27日）晚7點許，中南部夜空驚見一團青綠色火球劃過，有網友在台南新光三越小北門店拍到畫面。（網友方雅亭授權提供）

昨（27日）晚7點許，中南部夜空驚見一團青綠色火球劃過，有民眾拍下影片PO上網後網友紛紛猜測這個不明飛行物是什麼？隨後深夜11點許宜蘭外海發生規模7.0強震更是引發網友議論，知名社群粉專「台南式」認為這不是流星，而是馬斯克的星鏈衛星碎片。

昨（27日）晚7點許，中南部夜空驚見一團青綠色火球劃過，社群平台「Threads」、臉書有多名台中、台南、高雄民眾分享拍下的不明飛行物影片，有網友在新光三越台南小北門店拍到這起過程，底下也許多民眾紛紛抬頭張望；網友紛紛猜測是火流星、隕石、火箭發射殘骸等，隨後深夜11點許宜蘭外海發生規模7.0強震，這起巧合更是引發網友議論。

不過知名社群粉專「台南式」分析指出，這應該不是流星，而是馬斯克的星鏈衛星碎片。21日美國太空探索科技公司（SpaceX）證實，旗下一顆「星鏈」（Starlink）衛星發生異常狀況，該衛星「大致完整」（largely intact），但處於翻滾狀態，預計將在未來數週內重返地球大氣層並完全燒毀。

