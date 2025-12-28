為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬祖莒光菜浦澳鎮海橋開拆 最快115年8月完工

    2025/12/28 10:27 記者俞肇福／綜合報導
    連接西莒島與菜浦澳的鎮海橋，興建迄今超過半世紀，鎮海橋12月27日開拆。圖為未拆除前的樣貌。（資料照，記者俞肇福攝）

    連接西莒島與菜浦澳的鎮海橋，興建迄今超過半世紀，鎮海橋12月27日開拆。圖為未拆除前的樣貌。（資料照，記者俞肇福攝）

    連江縣莒光鄉連結西莒本島與菜浦澳據點的鎮海橋進行改建，昨天（27日）開拆，屹立半世紀的鎮海橋走入歷史。莒光鄉長陳樂禮表示，施工期間，請由旁邊的便橋進出，請民眾多加留意，並注意安全。

    鎮海橋興建於60年代，是連接西莒島與菜浦澳據點的通道，承載軍事與在地歷史意義，也是探訪菜浦澳地質與藍眼淚等西莒經典景點時常會走訪的橋梁，許多民眾也多會在橋頭拍照打卡；但近2年由於興建迄今早已超過使用年限，且橋體結構鋼筋裸露、結構有裂痕，被列為危橋。因此，在經過多次會勘後決定改建，施工單位於今年10月興建便橋，並在昨天拆除鎮海橋進行改建，如果一切順利，預計在2026年8月底完工。

    陳樂禮表示，施工期間請軍民及遊客由旁邊的便橋出入，行走時請注意安全，尤其是在藍眼淚爆發的旅遊旺季時，請從事觀光旅遊業者多加宣導，以免發生危險。

    連接西莒島與菜浦澳的鎮海橋，興建迄今超過半世紀，結構不堪使用，鄉公所在旁邊興建便橋供行人行走，鎮海橋12月27日開拆，興建工程若順利，預計2026年8月完工。圖為拆除的樣貌。（圖為連江縣政府提供）

    連接西莒島與菜浦澳的鎮海橋，興建迄今超過半世紀，結構不堪使用，鄉公所在旁邊興建便橋供行人行走，鎮海橋12月27日開拆，興建工程若順利，預計2026年8月完工。圖為拆除的樣貌。（圖為連江縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播