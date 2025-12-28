馬祖莒光菜浦澳鎮海橋開拆 最快115年8月完工

連接西莒島與菜浦澳的鎮海橋，興建迄今超過半世紀，鎮海橋12月27日開拆。圖為未拆除前的樣貌。（資料照，記者俞肇福攝）

連江縣莒光鄉連結西莒本島與菜浦澳據點的鎮海橋進行改建，昨天（27日）開拆，屹立半世紀的鎮海橋走入歷史。莒光鄉長陳樂禮表示，施工期間，請由旁邊的便橋進出，請民眾多加留意，並注意安全。

鎮海橋興建於60年代，是連接西莒島與菜浦澳據點的通道，承載軍事與在地歷史意義，也是探訪菜浦澳地質與藍眼淚等西莒經典景點時常會走訪的橋梁，許多民眾也多會在橋頭拍照打卡；但近2年由於興建迄今早已超過使用年限，且橋體結構鋼筋裸露、結構有裂痕，被列為危橋。因此，在經過多次會勘後決定改建，施工單位於今年10月興建便橋，並在昨天拆除鎮海橋進行改建，如果一切順利，預計在2026年8月底完工。

請繼續往下閱讀...

陳樂禮表示，施工期間請軍民及遊客由旁邊的便橋出入，行走時請注意安全，尤其是在藍眼淚爆發的旅遊旺季時，請從事觀光旅遊業者多加宣導，以免發生危險。

連接西莒島與菜浦澳的鎮海橋，興建迄今超過半世紀，結構不堪使用，鄉公所在旁邊興建便橋供行人行走，鎮海橋12月27日開拆，興建工程若順利，預計2026年8月完工。圖為拆除的樣貌。（圖為連江縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法